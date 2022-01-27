Filha de diarista, modelo capixaba rouba a cena em desfiles de Paris

Raynara Negrine defilou para Paco Rabanne, que lançou a coleção de Inverno 2022 Crédito: Divulgaçaão/ Paco Rabanne/ Joy Management

A temporada de alta-costura, em Paris, já tem um destaque. O nome é a capixaba Raynara Negrine, de 18 anos, que conquistou o posto de nome do momento nas passarelas. A modelo foi escalada para abrir a apresentação da maison Alaïa e desfilar para Paco Rabanne, que lançaram as coleções de Inverno 2022 no último domingo, dia 23.

A brasileira também foi convocada pela grife Dior para abrilhantar o desfile de alta-costura Verão 2022, realizado na capital francesa na última segunda-feira (24).

Raynara para Dior Crédito: Divuçgação Dior/ Joy Management

Raynara nasceu em Cachoeiro de Itapemirim e relembra com orgulho a trajetória de superação que enfrentou, até conquistar o mercado fashion internacional. "Tenho muito orgulho de minhas raízes e de tudo que aprendi com os desafios que passei. Minha mãe sempre encontrou formas de me dar todo suporte para que pudesse chegar até aqui, ela é minha maior incentivadora", conta

Minha mãe lutou muito, trabalhando duro, como diarista, e essa garra sempre será meu maior motivo de orgulho e inspiração

TRAJETÓRIA

Revelada pela Joy Management, mesma agência que lançou a supermodelo Lais Ribeiro ao estrelato, Raynara ficou entre as finalistas do concurso "The Look Of The Year", em 2017. Desde então, coleciona em seu currículo trabalhos de peso. Na última temporada internacional, desfilou para 17 grifes, como Versace, Hermès, Fendi, Celine, Valentino, Jean Paul Gaultier, Jacquemus e Carolina Herrera. No Brasil, figurou entre as recordistas de desfiles do São Paulo Fashion Week.

Raynara Negrine para Alaïa Crédito: Divulgação/ Alaïa/ Joy Management