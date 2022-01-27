Filha de diarista, modelo capixaba rouba a cena em desfiles de Paris

A temporada de alta-costura, em Paris, já tem um destaque. O nome é a capixaba Raynara Negrine, de 18 anos, que conquistou o posto de nome do momento nas passarelas. A modelo foi escalada para abrir a apresentação da maison Alaïa e desfilar para Paco Rabanne, que lançaram as coleções de Inverno 2022 no último domingo, dia 23.
A brasileira também foi convocada pela grife Dior para abrilhantar o desfile de alta-costura Verão 2022, realizado na capital francesa na última segunda-feira (24).
Raynara nasceu em Cachoeiro de Itapemirim e relembra com orgulho a trajetória de superação que enfrentou, até conquistar o mercado fashion internacional. "Tenho muito orgulho de minhas raízes e de tudo que aprendi com os desafios que passei. Minha mãe sempre encontrou formas de me dar todo suporte para que pudesse chegar até aqui, ela é minha maior incentivadora", conta
Minha mãe lutou muito, trabalhando duro, como diarista, e essa garra sempre será meu maior motivo de orgulho e inspiração
TRAJETÓRIA
Revelada pela Joy Management, mesma agência que lançou a supermodelo Lais Ribeiro ao estrelato, Raynara ficou entre as finalistas do concurso "The Look Of The Year", em 2017. Desde então, coleciona em seu currículo trabalhos de peso. Na última temporada internacional, desfilou para 17 grifes, como Versace, Hermès, Fendi, Celine, Valentino, Jean Paul Gaultier, Jacquemus e Carolina Herrera. No Brasil, figurou entre as recordistas de desfiles do São Paulo Fashion Week.
"Nem sempre foi assim. Quando comecei, não sabia muito sobre o mercado. Me interesso desde criança, mas tive que superar muitas coisas, como falsas promessas e situações de má-fé, mas nada disso me abalou. Felizmente, hoje tenho suporte de um time que me ajuda a realizar todos estes sonhos. Eu só tenho a agradecer por poder representar o Brasil em trabalhos e desfiles tão importantes", afirma. Ela embarca nesta semana para os Estados Unidos, onde irá participar dos eventos de moda de Nova York, que começam em 11 de fevereiro.