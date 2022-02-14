Dermatologistas falam dos tratamentos antienvelhecimento que vão bombar em 2022

As principais discussões na área giram em torno do tratamento precoce, com o termo denominado prevenção do envelhecimento Crédito: Shutterstock

A dermatologista Isabella Redighieri explica que a partir de 25 anos, iniciamos um processo de degradação de colágeno , que leva aos sinais de envelhecimento. Esse é o momento ideal para iniciar tratamentos preventivos.

"Os tratamentos precoces, com foco na prevenção e estímulo de colágeno, estão cada dia mais em foco. Quando repomos o colágeno perdido, diminuímos os sinais da flacidez, sulcos e rugas. É um trabalho de reestruturação facial que preserva características naturais do indivíduo, de forma refinada e elegante", conta Isabella Redighieri.

PRODUTOS ESSENCIAIS

A dermatologista Karina Mazzini conta que precisamos ter em mente que a prevenção contra o envelhecimento começa cedo, com o uso de filtro solar e uma boa rotina de cuidados com a pele nesse processo.

"A partir dos 25 anos, quando as primeiras linhas de expressão e rugas começam a aparecer, já é recomendável usar produtos antienvelhecimento como vitamina C e antioxidantes. E também investir em procedimentos para não deixar que esses primeiros sinais de envelhecimento se acentuem", diz.

Além dos tratamentos antienvelhecimento, três produtos são essenciais para manter a pele bem cuidada: um bom sabonete de limpeza, um creme ou sérum hidratante e o filtro solar. "O sabonete limpa as impurezas da pele e remove a oleosidade. O uso do hidratante é importante para deixar a pele viçosa, evitar ressecamento e proteger contra micro-organismos que podem causar infecções ao nosso corpo. O filtro é um dos passos mais importantes, mas que as pessoas têm costume de pular. Ele protege nossa pele contra os raios solares, que podem causar desde queimaduras até câncer de pele", ressalta Karina Mazzini.

CUIDADOS DIÁRIOS

A dermatologista Renata Bortolini conta que, além dos procedimentos feitos no consultório, os cuidados diários são fundamentais. "Cuidados em casa são a base de tudo. Quem cuida da pele de forma preventiva e segue uma orientação especializada para o tratamento com cremes, suplementação oral se necessário e estilo de vida saudável, com certeza vai envelhecer com a pele mais firme, com menos rugas e manchas".

Já Juliana Drumond fala da importância de investir em produtos adequados ao seu tipo de pele. "É essencial escolher os produtos adequados para cada tipo de pele, para que não causem problemas. Se for uma pele sensível, por exemplo, dependendo do tipo de ácido que se usa, pode dar irritação, desenvolver alergia, ficar muito vermelha", diz a dermatologista. Já em uma pele mais oleosa ou mista, se é usado um produto inadequado, com veículo em creme, pode deixar a pele mais oleosa e desencadear acne.

A dermatologista conta que as principais discussões na área giram em torno do tratamento precoce, com o termo denominado 'Prejuvenation' (prevenção do envelhecimento). "A ideia é se antecipar aos efeitos do tempo. Sabemos que, quando a pessoa já está com a pele muito envelhecida, muito flácida, após 50, 60 anos, e quer começar a fazer tratamentos nessa fase, muitas vezes os procedimentos não têm mais um efeito tão bom", diz Juliana. Para te ajudar, as dermatologistas falam dos os principais tratamentos antienvelhecimento que vão bombar em 2022. Confira.

OS TRATAMENTOS

Ultrassom Microfocado

"Tecnologia que atua profundamente na pele, produz colágeno a longo prazo, faz ancoragem muscular, com efeito lifting e melhora do contorno fácil. Melhora a papada. Não machuca a pele e não é injetável. Entre os resultados prometidos está o aumento da taxa de colágeno, firmeza da pele e musculatura local. Toda pessoa a partir de 25 anos com algum sinal de flacidez pode fazer. Indicado realizar duas sessões ao ano"

Bioestimulador de colágeno

"O produto injetado na pele estimula as células a produzirem colágeno. Trabalha mais na pele realmente e na camada subcutânea. O tratamento ajuda a dar um efeito lifting e a tratar a flacidez. Entre as indicações, estão suavizar o bigode chinês, ajuda na sustentação do rosto, a elevar a região das pálpebras e a dar mais firmeza na área do pescoço. É indicado para pacientes a partir dos 30 anos"

Fios de sustentação

"Os tratamentos com fios são uma tendência. Temos os fios de PDO que são muito indicados para os pacientes que precisam de maior estímulo na produção de colágeno na pele. No entanto, a grande novidade é o tratamento com fio de sustentação a base de ácido hialurônico. Por ser feito com uma substância que o nosso corpo já produz, a tendência é que o resultado dure mais tempo e seja ainda menos invasivo para a pele. Esse tratamento por enquanto só chegou na Europa, mas aqui no Brasil, nós, dermatologistas, já estamos estudando e esperando por essa tecnologia"

Bioestimuladores injetáveis + tecnologia do laser