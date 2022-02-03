Verão: 15 lançamentos de beleza para atualizar a rotina de skincare em fevereiro

Sérum Potencialiste, da Kérastase

A Aeroflex lança o biotranspirante que possui formulação à base d’agua, com a exclusiva tecnologia Acquabac Control. A linha traz uma fórmula inovadora, vibrante e natural – que dispensa o uso de alumínio, álcool, triclosan e silicones -, além de oferecer 24 horas de proteção, sem ocluir os poros e equilibrar a produção do suor. O gás utilizado emite até três vezes menos CO2 do que os gases convencionais. O Brisa Marítima conta com o patchouly, limão e tangerina como protagonista.

O novo protetor solar facial tem alto fator de proteção solar (FPS) 60, e a mais avançada tecnologia Netlock, que proporciona uma textura ultra fina, com espalhabilidade homogênea e extremamente aderente à pele. O resultado entrega textura 11 vezes mais leve que um protetor solar comum, de fácil aplicação e muito resistente à água, ao suor, umidade e poluição, e ainda com toque seco. Enriquecido com ácido hialurônico puro, um poderoso ativo dermatológico que hidrata, preenche e trata o envelhecimento cutâneo. É indicado para todos os tipos de pele.

Fios alinhados, nutridos e fortificados. A máscara sérum é ideal para tratar e finalizar o olhar com um toque natural, seja nos cílios ou sobrancelhas. Com acabamento incolor, formulação vegana e livre de crueldade, traz funções de crescimento oferecidas pelo óleo de rícino, extrato de algodão, camomila, babosa, vitamina E, água de coco e biotina.

Com verbena da Provence e extratos de cactos, o lançamento derrete na pele exposta ao sol e dá uma sensação cintilante de frescor e hidratação, deixando um perfume delicado e radiante. Formulado e testado para minimizar os riscos de reação alérgica, é adequado para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis.

A novidade chega em três versões: Morango Tango, Melancia Fantasia e Amora Aflora e todos possuem formulação 100% vegana e Cruelty Free. Com textura ultra confortável, possui cor natural e customizável: quanto mais você passa nos lábios, mais intensa fica a cor, trazendo o aspecto de lábios lindos e saudáveis. O produto promete ainda oito horas de hidratação e contém FPS 15 deixando os lábios bem cuidados.

A novidade conta com Vitamina E, Phytoesqualano, Óleo de Semente de Uva, Extrato de Café e Carnosina. De textura leve, o hidratante é facilmente absorvido na pele, não fica pegajoso, previne sinais do envelhecimento, melhora a circulação local, protege da poluição e dá viço à pele. Ele proporciona melhora da circulação local e não tem fragrância. É hipoalergênico e pode ser utilizado para acalmar a pele.

O lançamento permite a reconstrução dos fios danificados pelo envelhecimento natural, escova progressiva, alisamento, tintura, perda de colágeno e queratina. O Hialurônico penetra o interior da fibra capilar e ajuda na hidratação, combate a desidratação, o ressecamento e o frizz, além de atuar na reparação de pontas duplas. Além de proporcionar força extrema, reconstrução intensa e máxima luminosidade. O ingrediente teve a tecnologia adotada para a rotina de haircare sendo destinado a todos os tipos de cabelo, principalmente, para aqueles que são porosos e ásperos proporcionando o efeito de corpo e volume para os fios.

Ideal para quem deseja um brilho natural e com aspecto saudável, o produto, além de trazer o tão desejado glow, ainda uniformiza o tom da pele e aumenta a duração da maquiagem. O primer é Oil Free, iluminando sem deixar a pele oleosa, e possui na sua formulação poderosos ativos antioxidantes, como a Vitamina E e o Fucogel. Com ação prebiótica, o produto também auxilia na regularização da flora da pele e ajuda os ativos da fórmula a penetrarem nas camadas da pele, potencializando seus efeitos e benefícios.

O lançamento chega ao mercado com 20 cores e um aplicador flexível e personalizado em forma de seta com uma ponta de precisão que desliza suave e uniformemente. Conta com uma fórmula confortável e nutritiva infundida com o exclusivo Complexo TLC Lip, que condiciona e ajuda a hidratar os lábios com uma poderosa mistura de óleo de argan, óleo de coco, manteiga de karité, manteiga de carnaúba, extrato de cevada e extrato de pepino. Possui tecnologia que fornece durabilidade de 12 horas sem descamar.

A marca apresenta a nova linha Instance Algodão e Jasmim, com uma fragrância versátil, ideal para o verão. O Desodorante Hidratante Corporal é enriquecido com extratos naturais e Pantenol, que hidratam a pele por até 48 horas. Sua tecnologia Passou, Secou, Hidratou promove consistência leve e de rápida absorção.

Em 1983, a Natura revolucionou o mercado de cosméticos ao adotar refis e, em 2014, lançou a primeira fragrância com refil, com Natura Ekos. Agora, a iniciativa se expande para a Essencial, marca prestige da Casa de Perfumaria do Brasil, que simboliza sofisticação e elegância. O perfume feminino é um sofisticado buquê floral de jasmin e violeta com pitanga, ingrediente natural da biodiversidade brasileira.

A novidade consegue reduzir e controlar a oleosidade da pele em apenas dez minutos após a primeira aplicação, podendo ser utilizada em peles mistas a muito oleosas, com brilho excessivo, acne e poros dilatados. Com a exclusiva tecnologia de “Tripla Ação Secativa”, combinada ao Zinco PCA, o produto reduz intensamente o brilho da pele de maneira rápida e eficaz. Além disso, a novidade ainda conta com a exclusiva tecnologia “Ultra Matificante”, composta de três tipos de sílicas secativas associadas ao Zinco PCA e à niacinamida, que atuam no controle da oleosidade, na prevenção do sebo excessivo e no efeito matificado para a pele.

A linha amplia o portfólio e produtos e traz inovação e ativos potentes aderindo à tendência de skincare do bumbum com dois produtos Bumbum de Pêssego. Com ácido salicílico e niacinamida, a máscara uniformiza a textura da pele, aliviando desconforto causado por pelos encravados, depilação ou acne. Evita e reduz acne e pelos encravados no bumbum em dez dias. O produto possui textura grossa e macia como marshmallow.

A marca apresenta sua nova coleção de cuidados faciais, a Hidra Young. Fabricada na Coreia do Sul, a linha chega ao Brasil com seis produtos multifuncionais que garantem um rosto iluminado, uniforme e saudável. O Sérum Gel Multi-Reparador é um hidratante facial com textura leve e de rápida absorção, deixando a pele macia, sedosa e nutrida. Sua fórmula contém cinco tipos de Ácido Hialurônico que agem em diferentes camadas da pele e 11 formas de Peptídeos que aumentam a firmeza e mantém uma hidratação prolongada.