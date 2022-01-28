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Verão 2022

Perfumes para o verão! Conheça fragrâncias ideais para os dias quentes

É hora de apostar em aromas leves e refrescantes. Perfumistas explicam como escolher fragrâncias perfeitas para aproveitar todos os momentos da estação
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 15:32

Mulher usando perfume
Em dias mais quentes, o produto deve ser usado no pulso, pescoço e na parte de trás da orelha Crédito: Shutterstock
Com este calorão que está fazendo, a gente só pensa em se refrescar com um delicioso mergulho, seja no mar ou mesmo na piscina. Mas, na hora de sair de casa, dá para caprichar na escolha do perfume. No verão, os tipos ideais são os que garantem maior frescor e sensação de bem-estar.  
Verônica Kato, expert em fragrâncias e perfumista exclusiva da Natura, explica que, para a estação, as fragrâncias leves e refrescantes são as que mais traduzem o clima, como notas aquáticas, cítricas e florais. "Esses irão proporcionar uma melhor sensação de frescor e deixar os dias quentes mais alegres, com a sensação de liberdade que o verão proporciona". 
A especialista explica que um mesmo perfume pode apresentar características distintas, dependendo do tipo de pele. "Isso ocorre porque o perfume se combina ao cheiro natural da pele. Essa variação ocorre em função do que a pessoa ingere (alimentação, cigarro, remédio, etc.) e também o tipo de pele: mais seca, oleosa ou mais hidratada. Existem outros fatores, como a umidade e a temperatura da região, que também influenciam. Em regiões mais secas e quentes, o perfume evapora mais rápido. A fragrância muda de fase mais rápido que em regiões mais úmidas e frescas, que difere também de áreas úmidas e quentes", diz Verônica Kato. 
Outro fator que influencia na duração da fragrância é hidratar a pele antes de aplicar o perfume. O hidratante forma um "filme" sobre a pele, o que dificulta a evaporação e segura o perfume por mais tempo. O ideal é usar um hidratante sem cheiro ou com a mesma fragrância.

DURABILIDADE

A perfumista Luciana Melo diz que os mais tipos indicados para essa época do ano são os florais, os cítricos e os levemente adocicados. Tendo como característica a suavidade, os perfumes cítricos têm, entre as notas mais comuns, as de tangerina, hortelã, limão-siciliano, acerola e flor de laranjeira.
Já os florais têm um toque romântico, tendo entre as notas mais conhecidas as de pêra, jasmim, lavanda e lírio. “Embora sejam mais voláteis e haja a necessidade de reaplicá-los ao longo do dia, já que o calor favorece a evaporação, eles garantem mais leveza e sensação de vento na pele, de brisa do mar”, esclarece Luciana.
Outra dica é investir em rótulos que levam "água" no nome, pois também costumam ser leves e refrescantes. As fragrâncias mais marcantes e com maior poder de fixação não são as mais indicadas para a estação, pois o calor tende a tornar o cheiro mais forte. "Os perfumes mais concentrados, de famílias olfativas com madeira, patchouli, gourmand, e os mais adocicados, têm uma projeção maior, fixam melhor na pele, mas durante o dia podem causar enjoo e náuseas, exatamente por serem mais fortes", diz Luciana Melo. 
Alguns pontos do corpo aumentam a percepção de perfumação quando recebem o produto. "As regiões mais vascularizadas tem uma temperatura mais alta e, consequentemente, evaporam mais rápido a fragrância e aumentam a percepção do perfume. São as regiões do punho, do pescoço, e do peito", conta Verônica Kato.
A expert ensina que, para a fragrância durar mais tempo, a dica é hidratar a pele e borrifar a fragrância levemente (uma última borrifada) sobre o cabelo e a roupa. "São materiais isentos de temperatura, que prolongam a duração da fragrância por mais tempo", diz.

VEJA 9 FRAGRÂNCIAS IDEAIS PARA O VERÃO

Perfumes de verão
Uma seleção de perfumes para o verão Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
  1. Colônia Bergamota Solar, de Phebo. Em uma interpretação floral da bergamota e harmonizada com o frescor dos cítricos, Bergamota Solar evidencia as notas florais luminosas de Tuberosa, Gerânio e Ylang Ylang, que formam uma criação que nos transporta para agradáveis dias de sol. Preço: R$ 142

  2. Quasar Rush Desodorante Colônia, de O Boticário. Uma fragrância masculina fresca e energizante. A qualidade única do cedro tem seu óleo extraído a partir de um processo de purificação com a água e o poder de impulsionar as demais notas. Essa combinação de notas frutais e amadeiradas promovem um desodorante-colônia com olfativo único. Preço: R$ 99,90

  3. Eau de Toilette Bossa, da Granado. Suas notas cítricas e marinhas remetem ao frescor e à brisa do mar, enquanto o buquê de flores solares e a nota de coco promovem uma sensação cremosa e delicada. A fragrância é envelopada pelo conforto e elegância do musk e da madeira de cashmere, resultando numa criação floral, solar, fresca e confortável. Preço: R$ 130

  4. Agua Fresca de Azahar, de Adolfo Domínguez. Uma fragrância com caráter fresco, revitalizante e energético, graças ao poder da flor de laranjeira, uma das mais preciosas da perfumaria por seu aroma e beleza, feminilidade e pureza, capaz de despertar os sentidos de toda mulher. Preço: R$ 249

  5. Eau de Parfum Jardin de Grasse, de O.U.I. Criado pelo perfumista Olivier Cresp, tem como essência o frescor da flor de laranjeira; o conjunto tem um toque amadeirado único. Preço: R$ 179

  6. Eau de Toilette Verbana Cactus, da L’Occitane en Provence. Um perfume fresco e radiante na pele, com verbena da Provence e extratos de cactos. Possui extrato de Folha de Verbena, conhecido por suas propriedades refrescantes e perfumadas. Preço: R$ 429

  7. Hermès Un Jardin Sur le Toit, na Luciana Melo Perfumes. É um floral verde. Fresco, energizante, levemente cítrico e frutado. Traz sensação de pele limpa, recém-saída do banho. Preço: R$ 535

  8. Sweet Scape, da Ruby Rose. Uma fragrância romântica, iluminada e espontânea. Tem como notas de saída a Bergamota, a Pêra e o Jasmim Indiano; e como notas de fundo o Almíscar Branco e a Baunilha. Preço: R$ 59,90

  9. Humor Liberta Desodorante Colônia, da Natura. Com uma fragrância para todo mundo, propõe um jeito de se perfumar leve e fluido, com notas vibrantes de liberdade. Fragrância unissex que traz notas vibrantes da pimenta-rosa embaladas no calor da copaíba. Preço: R$ 119,90.

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