BBB 22: Maria é expulsa do programa após bater com balde em Natália

A atriz Maria foi expulsa do Big Brother Brasil 22 no começo da tarde desta terça-feira (15). A notícia chocou os integrantes da casa mais vigiada do Brasil, que já souberam do motivo. O que causou a saída da sister foi a força usada na hora de jogar água em Natália no Jogo da Discórdia, realizado na noite desta segunda-feira (14), fazendo o balde bater na cabeça da participante.
Natália ficou nervosa com a notícia e se sentiu culpada pela saída da atriz da casa. Ela chegou a chorar e foi amparada pelos outros brothers. "Eu não quero ser responsável pela saída de ninguém. Tanto que eu falei no Jogo da Discórdia que estava tudo bem", disse Natalia.
Na madrugada, Natália chegou a falar com Douglas sobre a situação e garantiu ter ouvido "bem feito" de Maria. Na manhã desta terça-feira (15), durante o Raio-X, Maria chegou a pedir desculpa ao público pelo ocorrido. Ela disse que, quando aceitou ir ao programa, ela sabia que tinha tendência a ser agressiva nas palavra e expressões, mas nunca no lugar de violência. Maria disse estar preocupada e pediu novamente desculpas pelo ato.
"Vou começar a observar o que tem me levado a esse lugar [de agressividade]", disse.
O último participante a ter sido expulso do programa foi Hariany, no BBB 19. Ela foi expulsa por ter empurrado a colega Paula, após uma discussão entre as duas, no fim de uma festa.