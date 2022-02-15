Polêmica

BBB 22: Maria é expulsa do programa após bater com balde em Natália

Incidente aconteceu durante Jogo da Discórdia. Sister foi retirada da casa no início da tarde desta terça (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 13:05

Maria acerta balde de 'água suja' na cabeça de Natália
Maria acerta balde de 'água suja' na cabeça de Natália Crédito: Reprodução/Globo
A atriz Maria foi expulsa do Big Brother Brasil 22 no começo da tarde desta terça-feira (15). A notícia chocou os integrantes da casa mais vigiada do Brasil, que já souberam do motivo. O que causou a saída da sister foi a força usada na hora de jogar água em Natália no Jogo da Discórdia, realizado na noite desta segunda-feira (14), fazendo o balde bater na cabeça da participante.
Natália ficou nervosa com a notícia e se sentiu culpada pela saída da atriz da casa. Ela chegou a chorar e foi amparada pelos outros brothers. "Eu não quero ser responsável pela saída de ninguém. Tanto que eu falei no Jogo da Discórdia que estava tudo bem", disse Natalia.
Na madrugada, Natália chegou a falar com Douglas sobre a situação e garantiu ter ouvido "bem feito" de Maria. Na manhã desta terça-feira (15), durante o Raio-X, Maria chegou a pedir desculpa ao público pelo ocorrido. Ela disse que, quando aceitou ir ao programa, ela sabia que tinha tendência a ser agressiva nas palavra e expressões, mas nunca no lugar de violência. Maria disse estar preocupada e pediu novamente desculpas pelo ato.
"Vou começar a observar o que ​tem me levado a esse lugar [de agressividade]", disse.
O último participante a ter sido expulso do programa foi Hariany, no BBB 19. Ela foi expulsa por ter empurrado a colega Paula, após uma discussão entre as duas, no fim de uma festa.

Veja Também

BBB 22: Larissa faz jogo duplo e conta diferentes versões da mesma história

"BBB 22": Vyni, Jade e Paulo André são os que mais ganharam seguidores

BBB 22: veja as maquiagens das sisters que estão bombando fora da casa

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

