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Milhões

"BBB 22": Vyni, Jade e Paulo André são os que mais ganharam seguidores

A divulgação dos nomes dos brothers completa um mês nesta segunda-feira (14)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 15:24

Viny, Jade e PA foram os que mais ganharam seguidores nas redes sociais
Viny, Jade e PA foram os que mais ganharam seguidores nas redes sociais Crédito: Reprodução/Globo
Um mês após a divulgação da lista de participantes do Big Brother Brasil 22 (Globo), o programa continua longe de ter um nome favorito. Mas as torcidas já se movimentam e as redes mostram saltos impressionantes nos números de seguidores dos brothers.
É verdade que os números eram bem díspares no início da competição, principalmente entre os grupos Pipoca e Camarote, mas as coisas já começam a se igualar. Viny, por exemplo, já supera "famosos" como Linn, Maria, Douglas, Tiago, Scooby e Paulo André.
O influenciador do Ceará é o Pipoca que mais cresceu, saltando de 119 mil para 4,1 milhões de seguidores no Instagram. Também se destacam ganhando entre 1 milhão e 2 milhões de seguidores Eslovênia, Bárbara e Natália, além do já eliminado Rodrigo.
Difícil dizer se esse crescimento de fato pode ser resultado da preferência do público, já que Vyni ainda não estreou no Paredão. Já Bárbara e Natália poderão testar essa preferência nesta semana, já que estão na berlinda ao lado de Arthur, do Camarote.
No lado dos brothers do Camarote, o destaque é para Jade. A influenciadora que já acumulava 13,8 milhões de seguidores no início do programa, superando de longe todos os outros competidores, também foi a que mais cresceu, chegando a 18,1 milhões.
Em relação ao crescimento nas redes sociais os outros destaques dentro do grupo Camarote são: Paulo André, que ganhou 3,4 milhões de seguidores; Arthur Aguiar, que ganhou 1,8 milhões; Linn da Quebrada, que ganhou 1,6 milhões.

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