Será?

"BBB 22": Bárbara diz que vai confrontar Eliezer, Eslô e Viny

Gaúcha não gostou da aproximação de Arthur com trio.  "Eu vou perguntar: de que lado vocês estão? Porque se vocês estiverem do lado do Arthur, eu já não estou mais do lado de vocês", disse
Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 14:21

Bárbara disputa o paredão com Arthur e Natália Crédito: Fabio Rocha 2022/Globo
Após ir para o seu primeiro paredão no BBB 22, no contragolpe de Arthur, Bárbara disse que vai confrontar Elizer, Viny e Eslovênia sobre de que lado eles estão no jogo.
"Eu vou falar com ele, vou falar com o Viny e vou falar com a Eslô. Eu vou perguntar: de que lado vocês estão? Porque se vocês estiverem do lado do Arthur, eu já não estou mais do lado de vocês. Porque o Arthur me colocou no paredão e virou meu adversário direto", afirmou a gaúcha em conversa com Jade e Laís.
A influenciadora tinha dito antes que o ator e cantor ficou "300 anos conversando" com o Eli e o Viny. Na sequência, Laís afirmou que avisou os dois sobre os objetivos de Arthur.
"Dá até preguiça de conversar, porque é uma coisa tão óbvia", completou Bárbara. "Mas eles não estão entendendo, eles estão cegos", disse Laís.
Já na manhã desta segunda (14), ao entrar na sala de ginástica, Bárbara olhou os bonequinhos dos participantes no quadro e disse para Jessilane que estava no local. "É, minha filha, minha batata está assando. Esse quebra-cabeça está confuso. Mas se eu ficar, vou embaralhar esse quebra-cabeça de novo."

Veja Também

"BBB 22": Arthur cobra Jade por ter sido indicado mais uma vez ao Paredão

Lina e Jessi discutem atitudes de Natália com a sister após novo paredão

"BBB 22": Com 52,77%, Larissa e Gustavo entram oficialmente na casa

Recomendado para você

Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens
O que fazer no ES? Festival em Itaúnas, Danilo Gentili e Parque Aberto agitam o final de semana
Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos
Imagem de destaque
As teorias da conspiração sobre 'cientistas desaparecidos' nos EUA que deixam famílias perplexas

