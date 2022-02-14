"BBB 22": Arthur cobra Jade por ter sido indicado mais uma vez ao Paredão

Arthur, Lucas e Jade após formação do Paredão Crédito: Reprodução/Globo

Após Jade Picon indicar pela segunda vez consecutiva Arthur Aguiar ao paredão, na noite deste domingo (13) no Big Brother Brasil 22, ela foi conversar com o ator. "Espero que você entenda ou não, mas foi o que eu expliquei sobre votar em outra pessoa", disse ela.

Mas Aguiar afirmou que não entendeu a ação da influenciadora. "É uma escolha sua mesmo, você tem todo o direito. Só que você falou para mim que precisava de respostas. Você me indicou, eu fui, eu voltei e você teve sua resposta", afirmou ele.

O ator e cantor disse também que Jade não o procurou após ele seguir no jogo, e que ela só o procurou para dizer que o vetaria na prova do líder. "E você veio conversar comigo?", indagou ela. "Mas eu não fiz nada para você. O que eu fiz, eu te pedi desculpas. E eu falei para você, se você quiser conversar, eu estou aberto", respondeu ele.