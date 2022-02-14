"BBB 22": Arthur cobra Jade por ter sido indicado mais uma vez ao Paredão

Após Jade Picon indicar pela segunda vez consecutiva Arthur Aguiar ao paredão, na noite deste domingo (13) no Big Brother Brasil 22, ela foi conversar com o ator. "Espero que você entenda ou não, mas foi o que eu expliquei sobre votar em outra pessoa", disse ela.
Mas Aguiar afirmou que não entendeu a ação da influenciadora. "É uma escolha sua mesmo, você tem todo o direito. Só que você falou para mim que precisava de respostas. Você me indicou, eu fui, eu voltei e você teve sua resposta", afirmou ele.
O ator e cantor disse também que Jade não o procurou após ele seguir no jogo, e que ela só o procurou para dizer que o vetaria na prova do líder. "E você veio conversar comigo?", indagou ela. "Mas eu não fiz nada para você. O que eu fiz, eu te pedi desculpas. E eu falei para você, se você quiser conversar, eu estou aberto", respondeu ele.
"É que não entendi em que momento do jogo eu deixei claro para você que você era uma prioridade minha. Você falou que eu era uma prioridade sua, mas você não foi e não é uma prioridade minha no jogo. Rolou uma falha de expectativa", rebateu ela.