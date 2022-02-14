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BBB 22

'Já tô no paredão, quer me irritar mais?', diz Bárbara ao discutir com Scooby

Momento aconteceu no quarto do líder durante uma conversa nesta madrugada de segunda-feira (14)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 09:40

No VIP, Scooby e Bárbara trocam farpas
No VIP, Scooby e Bárbara trocam farpas Crédito: Globo/Reprodução
Pedro Scooby e Bárbara se exaltaram durante uma conversa nesta madrugada de segunda-feira (14) no quarto do líder do BBB 22 (Globo). Na presença de PA, Tigo Abravanel, Laís, os dois tiveram um breve bate e boca após discordarem em uma conversa.
O surfista comentava sobre as pessoas que tinham orgulho de serem estrategistas no programa --como Rodrigo (eliminado) e Arthur Aguiar-- estão sempre no paredão. Bárbara foi colocada na mesma "leva" e isso irritou a sister profundamente.
"Meu amor, mas a gente foi pro paredão com um voto e não pela casa. Tá falando merda, isso que tá falando. Tá me irritando. Já estou no paredão quer me irritar mais?", gritou Bárbara enquanto Scooby estava deitado em uma das camas do quarto da líder Jade Picon, que também presenciou a situação e pediu para que os dois não discutisse. "Chega gente, por favor", afirmou rindo de nervoso.
Após a resposta ácida de Bárbara, Scooby perguntou para Laís se a sister estava falando sério. "Falou, eu sei quando ela fala sério", confirmou a médica.
Em um tom mais calmo, Scooby e Bárbara voltaram a discutir sobre o mal-entendido e o surfista comentou que estava brincando com a modelo. "Eu não gosto de brincadeiras assim", explicou ela, que ainda argumentou: "Tu não é estrategista e levou sete votos no primeiro paredão. Eu levei um".
Bárbara foi parar no paredão por causa do contragolpe de Arthur Aguiar, indicado pela segunda semana consecutiva por Jade Picon. Apesar de não receber nenhum voto pela casa --ao contrário da amiga Laís, que pela primeira vez ganhou três indicações no confessionário--, Bárbara não conseguiu escapar da berlinda após disputar a prova de bate e volta com a amiga e Natália.
A gaúcha propôs uma aliança com Natália para tentar escapar da eliminação nesta terça-feira (15), quando irá acontecer o resultado do paredão.

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