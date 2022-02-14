Lina e Jessi discutem atitudes de Natália com a sister após novo paredão

Natália discute relação com Jessi e Lina Crédito: Globo/Reprodução

Como toda madrugada após formação de paredão, a casa do Big Brother Brasil 22 (Globo) esteve com os ânimos a flor da pele no início desta segunda-feira (14). Os participantes protagonizaram diversas discussões de relacionamento e a principal delas foi a do grupo de Linn da Quebrada, Jessilane e Natália, esta última que está emparedada com Arthur Aguiar e Bárbara.

Natália foi a mais votada do confessionário e somou seis votos. Ela perdeu a prova do bate e volta com Bárbara e Laís, e, por isso não conseguiu escapar da berlinda. Nervosa com a situação, a sister deu uma resposta torta para Lina, sua amiga No confinamento.

As duas logo debateram sobre a situação e a conversa se tornou uma discussão. Lina afirmou ter se sentido chateada com algumas atitudes grosserias de Natália, entre elas, uma resposta irônica logo após a dinâmica do bate e volta.

Ao perguntar para Natália se ela estava bem, a participante ironizou ao responder que estava "ótima". Mais tarde, durante a conversa das três amigas, Lina disse que não é de hoje que se sente mal com o comportamento da colega.

Natália, por sua vez, se defendeu e justificou dizendo que estava estressada com o paredão e que nenhum momento tinha feito isso por mal. Jessilane entrou na história e ressaltou dizendo que atitudes como essa eram recorrentes e que já estava acostumada, porém, isso não era positivo em seu ponto de vista.

Sem entender o que as amigas estavam dizendo, Natália ficou mais exaltada e disse que estava sendo ela mesma e não estava sendo aceita por Lina e Jessilane. As três não chegaram em um consenso, mas o clima entre elas melhorou.