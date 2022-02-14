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Domingão

Mulher é surpreendida por pedido de casamento no palco do Domingão com Huck

A psicóloga baiana Sara foi surpreendida pelo pedido de casamento do namorado, o publicitário Caique, no palco do Domingão com Huck (Globo).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 08:28

Caique pede a namorada Sara em casamento no palco do Domingão com Huck
Caique pede a namorada Sara em casamento no palco do Domingão com Huck Crédito: Reprodução
A psicóloga baiana Sara foi surpreendida pelo pedido de casamento do namorado, o publicitário Caique, no palco do Domingão com Huck (Globo), neste domingo (13). O pedido de casamento aconteceu após eles ganharem R$ 164 mil no quadro "The Wall".
Caique, que havia combinado tudo com a produção do programa, segurou as mãos da namorada e fez o pedido de casamento. Ele disse para Sara que tinha planos no ano passado de oficializar o relacionamento e fazer o pedido de casamento, mas infelizmente teve Covid e a doença atrapalhou seus planos.
Em seguida, o publicitário se ajoelhou no palco do programa e disse: "Hoje eu queria te pedir em casamento". Sara respondeu: "Eu não acredito". Ela levantou o namorado, abraçou e respondeu: "É claro".
O casal participou do desafio do quadro "The Wall" para conseguir dinheiro para se mudar para os Estados Unidos. Sara ganhou uma bolsa de estudos para fazer mestrado na Universidade do Arizona, no ano passado, onde pretende estudar gestão de carreira de mulheres negras no Brasil.
Os planos do casal foram adiados após Caique ter sido internado por complicações da Covid na mesma época em que ela soube da aprovação no mestrado. Ele disse que ficou hospitalizado 11 dias, teve pneumonia grave nos dois pulmões e quase morreu.
"Foi logo que Sara recebeu a aprovação que ela tinha passado no mestrado na bolsa do Arizona. A gente ficou tentando criar estratégias para seguir esse sonho", disse Caique, que namora com Sara desde a época da faculdade.
Luciano Huck terminou o programa com a cantora Gloria Groove cantando a música "Perfect Duet', de Ed Sheeran & Beyoncé, para o casal.

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