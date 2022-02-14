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BBB 22

Naiara Azevedo reage com deboche e reproduz meme após novo paredão

Nas redes sociais, Naiara não perdeu a oportunidade de comentar a formação do novo paredão do BBB 22. Eliminada no último paredão, cantora torce para saída de Bárbara
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 08:19

Naiara Azevedo reproduz meme na internet
Naiara Azevedo reproduz meme na internet - Instagram/Reprodução Crédito: Reprodução/Instagram/@naiaraazevedo
Naiara Azevedo não perdeu a oportunidade de comentar a formação do novo paredão do BBB 22 (Globo) nas redes sociais nesta madrugada de segunda-feira (14). A eliminada da semana passada --com 57,77% dos votos-- fez um vídeo de deboche sobre a indicação de Bárbara. A modelo gaúcha disputa a berlinda com Arthur Aguiar e Natália.
Em seu perfil oficial do Instagram e Twitter, a cantora sertaneja publicou um vídeo em que aparece afiando duas facas e comendo um pedaço de bolo. Sem falar nada, Naiara expressa caras e bocas enquanto faz referência aos memes que viralizaram durante sua participação no reality.
Os internautas se divertiram com a gravação e encheram de comentários. "Adoro um Deboche! Vem pegar seu bolo pronto Bárbara", escreveu uma seguidora. "Deixa um pedacinho para Bárbara", comentou outro. " Nanacita injustiçada!!! Tinha que estar lá no BBB", opinou um fã.
Desde que deixou o confinamento, Naiara Azevedo tem se posicionado bastante sobre o que acontece dentro da casa e também os participantes. A artista já declarou seu "ranço" em Jade Picon, Laís, Bárbara, entre outros participantes do grupo do quarto lollipop. Segundo ela, quando estava lá não sabia que essas pessoas falavam mal dela.
Já em relação aos memes reproduzidos por Naiara, o primeiro com as facas remete aos primeiros dias da cantora na casa. Ela era uma das responsáveis por cozinhar para o pessoal, e dizia que essa era a sua função preferida.
O bolo foi sobre sua fala que viralizou durante um jogo da discórdia, em que foi apontada como "sonsa" e "medo de se comprometer". "Enquanto vocês estão indo, eu tô vindo com o bolo pronto, de besta não tenho nem a cara".

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