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BBB 22:

"BBB 22": Arthur, Natália e Bárbara disputam o paredão da semana

Jade Picon, líder da semana pega segunda vez consecutiva, não mudou seu alvo e colocou Arthur no paredão. Laís, contragolpe de Natália, escapou na prova bate e volta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 08:02

Paredão: Bárbara, Arthur Aguiar e Natália
Paredão: Bárbara, Arthur Aguiar e Natália Crédito: Globo/Reprodução
A formação do paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo) aconteceu nesta madrugada de segunda (14) e resultou na disputa entre Arthur Aguiar, Natália e Bárbara para permanecer na casa. Laís também estava na berlinda, mas conseguiu escapar na prova bate e volta que consistia sorte.
Jade Picon, líder da semana pega segunda vez consecutiva, não mudou seu alvo e colocou Arthur no paredão. Em seu discurso, ela afirmou que a escolha foi feita a partir da necessidade de se defender do participante, e também de não criar desavença com outra pessoa.
Natália foi a mais votada da casa com seis indicações e por isso foi direto para a disputa do bate e volta. Eis que ela ganhou o poder de contragolpe e puxou Laís para o paredão. A sister tinha recebido três votos pela primeira vez desde que começou o programa.
A justificativa de Natália foi que a casa precisava de uma movimentação. Arthur também puxou outra pessoa e a escolhida da vez foi Bárbara, amiga de Laís. Ele demorou para decidir já que Laís era sua primeira opção.​
Natália, Bárbara e Laís disputaram a prova bate e volta patrocinada pelo PicPay e tiveram que encarar a sorte ao escolherem os números corretos em uma sequência de três fases. Como de praxe, a indicação do líder não disputa a dinâmica.

COMO FOI A VOTAÇÃO

Com a surpresa da entrada de Larissa e Gustavo --os participantes da Casa de Vidro foram aprovados pelo público para participar do BBB 22--, a formação do paredão foi mais agitada. Nomes que nunca tinham sido destaques desde o começo do programa, estiveram em voga nesta noite.
Os Anjos Pedro Scooby e Paulo André (PA) começaram dando a imunidade para Douglas Silva (DG). Eles também tiveram que decidir quem ficaria com o poder autoimune e sem pestanejar, Scooby deu para PA.
Em seguida veio a indicação de Jade, que apesar de não ser uma surpresa para Arthur, aumentou o mal-estar dos participantes. Ele foi o primeiro a entrar no confessionário para votar, e brevemente compartilhou sua opinião sobre a escolha da sister. "Mais uma semana que ela se contradiz", disse.
Arthur votou em Laís, e em seguida, Tiago Abravanel deu o primeiro voto de Natália. PA escolheu Lina, enquanto DG votou em Laís. Scooby indicou Lina e Bárbara votou no Lucas. Já a Laís votou em Natália, assim como Brunna, Vyni, Eliezer e Eslovênia. Maria diversificou ao votar em Scooby e Lucas em Abravanel.
Sem saber, Natáilia devolveu seu voto em Laís, assim como Jessilane também votou na sister. Lina foi a última a votar no confessionário e escolheu Scooby, seguindo a mesma escolha de Maria.​
Imunes na votação, Larissa e Gustavo tiveram que dar um voto aberto e em consenso para a formação do paredão. Com o discurso de movimentação do programa, eles escolheram Brunna. "É uma estratégia, vendo de fora, algumas pessoas são figurinhas carimbadas em todas as votações. A gente não queria entrar aqui com esse comodismo", explicou Gustavo.
O apresentador Tadeu Schmidt, 47, pediu para eles falarem abertamente quem são as "figurinhas carimbadas" e eles abriram: "DG, Arthur e Natália". O posicionamento dos dois deixou Brunna incomodada. Em certo momento a dançarina rebateu dizendo que já tinha sido votada, mas Gustavo rebateu: "Receber votos é uma coisa, ir para o paredão é outra".
Após a votação, os participantes tiveram que jogar o dedo duro. Jade buscou uma caixa na dispensa e sorteou os nomes dos brothers que gostariam de saber os votos dos outros. Gustavo foi o primeiro a sair e pediu para que Bárbara relevasse seu voto.
Laís foi a segunda sorteada e pediu para DG revelar o voto. Linn da Quebrada foi a terceira e pediu para PA falar o voto. O último da dinâmica foi DG, que escolheu Vinicius para abrir seu voto. Nesse momento, o clima de tensão de instaurou na sala do BBB 22.

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