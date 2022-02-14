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Tratamento

Pelé retorna a hospital para dar sequência a tratamento contra tumor

"Estou indo para o hospital continuar meu tratamento", publicou Pelé nas redes sociais.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 07:52

Pelé faz tratamento contra um tumor no cólon
Pelé faz tratamento contra um tumor no cólon Crédito: Bruno Santos/Folhapress
Pelé, 81, voltou ao hospital neste domingo (13) para dar sequência ao tratamento que faz contra um tumor no cólon. O próprio divulgou sua internação, dizendo que ela estava programada e não representa uma complicação de seu estado de saúde.
"Amigos, como tenho feito mensalmente, eu estou indo para o hospital continuar meu tratamento. Tomara que tenha pipoca para assistir ao Super Bowl logo mais. Estarei vendo, apesar de meu amigo Tom Brady não estar jogando. Obrigado por todas as mensagens de carinho", publicou o ex-jogador, no Instagram, mensagem que acompanhava uma foto com um sorriso aberto.
Tom Brady é a lenda do futebol americano que anunciou sua aposentadoria no início deste mês, aos 44 anos, após a eliminação de seu Tampa Bay Buccaneers. Em sua última temporada, ele não conseguiu a alcançar a final da NFL (liga de futebol americano), chamada de Super Bowl, disputada entre Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals.
Pelé tem se internado recorrentemente no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para sessões de quimioterapia. De acordo com o que informou sua filha Kely Nascimento no final do mês passado, as visitas são periódicas e planejadas.
"Meu pai vai para o hospital todo mês. Às vezes, ele vai duas vezes, passa uma noite. Mas não mudou nada", disse Kely.

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