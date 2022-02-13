Pabllo Vittar se apresenta com Anitta e manda recado a fãs: 'Parem de brigar'

Pabllo Vittar se apresenta com Anitta Crédito: Greg Salibian/Folhapress

A cantora Pabllo Vittar, 28, compareceu no ensaio de Carnaval da Anitta, 28, que aconteceu neste sábado (12) no Memorial da América Latina em São Paulo, e mandou um recado aos fãs. "Parem de brigar no Twitter!", berrou ela com direito a palavrão no final.

As cantoras tiveram um desentendimento em 2017, após lançarem o videoclipe da música "Sua Cara" com o DJ Diplo. Desde então, seus fã-clubes têm trocado farpas nas redes sociais, mesmo após a reaproximação das duas, mais recentemente.

A briga teria acontecido por causa de gastos com o clipe, que Anitta afirmou em um áudio da época que teria ficado em US$ 70 mil (R$ 360 mil na cotação atual). Em 2019, a própria Pabllo provocou a colega retomando o assunto em um bloco de Carnaval.

As duas, no entanto, já se entenderam e chegaram a gravar juntas, em dezembro de 2020, a canção "Modo Turbo", com Luísa Sonza. Na época, elas disseram não haver problemas e relataram conversas e brincadeiras constantes em mensagens de celular.

Agora, Pabllo mandou seu recado para seus fãs. "Tem Vittarlovers aqui? Tem Anitters aqui? Então parem de brigar no Twitter, porra!", afirmou. Apesar de alguns fãs terem vibrado com a mensagem, outros se queixaram que Anitta deveria fazer o mesmo pedido.