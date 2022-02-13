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BBB 22

Luana Piovani explica por que Scooby não verá vídeo dos filhos

Scooby conquistou o direito de ver um vídeo da família ao vencer a Prova do Anjo com Paulo André
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 13:15

A atriz Luana Piovani explicou neste domingo (13) o porquê de ter vetado os filhos no vídeo do Anjo do Big Brother Brasil 22, da TV Globo. As três crianças, que têm idades de 6 a 9 anos, são fruto de sua relação com o surfista Pedro Scooby, que está no reality.
Através de suas redes sociais, ela afirmou que não autorizou porque a Globo exigiria uma autorização "praticamente vitalícia, para mais umas cinco vidas", disse a atriz, ressaltando que eles poderiam ser veiculados até após a saída do surfista do programa.
Luana Piovani
A informação de que Piovani não teria autorizado a imagem dos filhos foi feita por Boninho, Crédito: Instagram | @luapio
"Vocês ficam me alucinando e eu, que sou fofa, vim contar para vocês", começou ela. "Nunca me submeti à grande empresa, não vou submeter meus filhos. Estou fazendo meu papel maravilhoso de mãe, que aliás é meu melhor papel. Estou protegendo eles", disparou.
"Queria dizer o seguinte", continuou ela. "Ninguém morre de saudade. Passei três meses de lockdown longe dos meus filhos e sobrevivi, deu certo. Tem três semanas que ele [Scooby] está lá [no programa], não vai morrer não. Estou protegendo meu maior tesouro."
A informação de que Piovani não teria autorizado a imagem dos filhos foi feita por Boninho, diretor do BBB 22, ao responder, neste sábado (12), uma seguidora no Instagram. "[Luana Piovani] não autorizou, Pedro Scooby não vai ver os filhos", disse.
Scooby conquistou o direito de ver um vídeo da família ao vencer a Prova do Anjo, neste sábado, com Paulo André. Os dois verão os vídeos durante o almoço do Anjo, neste domingo. Eles terão ainda que decidir qual deles ficará imunizado e imunizar um outro colega.

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