Luana Piovani explica por que Scooby não verá vídeo dos filhos

A atriz Luana Piovani explicou neste domingo (13) o porquê de ter vetado os filhos no vídeo do Anjo do Big Brother Brasil 22, da TV Globo. As três crianças, que têm idades de 6 a 9 anos, são fruto de sua relação com o surfista Pedro Scooby, que está no reality.

Através de suas redes sociais, ela afirmou que não autorizou porque a Globo exigiria uma autorização "praticamente vitalícia, para mais umas cinco vidas", disse a atriz, ressaltando que eles poderiam ser veiculados até após a saída do surfista do programa.

A informação de que Piovani não teria autorizado a imagem dos filhos foi feita por Boninho, Crédito: Instagram | @luapio

"Vocês ficam me alucinando e eu, que sou fofa, vim contar para vocês", começou ela. "Nunca me submeti à grande empresa, não vou submeter meus filhos. Estou fazendo meu papel maravilhoso de mãe, que aliás é meu melhor papel. Estou protegendo eles", disparou.

"Queria dizer o seguinte", continuou ela. "Ninguém morre de saudade. Passei três meses de lockdown longe dos meus filhos e sobrevivi, deu certo. Tem três semanas que ele [Scooby] está lá [no programa], não vai morrer não. Estou protegendo meu maior tesouro."

A informação de que Piovani não teria autorizado a imagem dos filhos foi feita por Boninho, diretor do BBB 22, ao responder, neste sábado (12), uma seguidora no Instagram. "[Luana Piovani] não autorizou, Pedro Scooby não vai ver os filhos", disse.