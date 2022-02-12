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BBB 22

"BBB 22": Maíra Cardi diz que Jade tem uma 'paixão embutida' por Arthur

Líder pela segunda semana, Jade afirmou que deve votar nele de novo. "Não está conseguindo lidar com a paixão embutida", disse Maíra
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 16:09

Mayra Cardi gerou polêmica ao falar sobre diferença entre amor próprio e orgulho
Maíra Cardi  afirmou que a atual líder do reality, Jade Picon, tem uma "paixão embutida" por seu marido Crédito: Greg Salibian/Folhapress
A influenciadora Maíra Cardi voltou a fazer sua avaliação sobre o Big Brother Brasil 22 (Globo) e afirmou, neste sábado (12), em um perfil do Instagram, que a atual líder do reality, Jade Picon, tem uma "paixão embutida" por seu marido, o ator Arthur Aguiar.
"Não está conseguindo lidar com a paixão embutida. Esse negócio de ela falar que sonha toda hora com ele... Coisa de adolescente apaixonada que não pode viver a paixão. Presta atenção, ela fica procurando ele com os olhos para chamar a atenção", disse.
Maíra ainda afirmou que Jade, provavelmente, "quer ser a 17ª", fazendo referência às 16 amantes que Arthur teria tido e ela afirmou ter descoberto quando os dois se separaram em 2020. O casal reatou o casamento em outubro do ano passado.
Internautas não gostaram muito do comentário. Apesar de alguns terem concordado com a influenciadora fitness, a maioria a criticou. "Que vontade de votar para Arthur sair só para você de falar bobagem", disse um internauta. "Você vai tirar o prêmio dele desse jeito", opinou outro.
Jade votou em Arthur na semana passada, quando era líder. Ele, no entanto, foi o menos votado na disputa com Douglas e Naiara, recebendo pouco mais de 3% dos votos. Jade e Arthur chegaram a conversar, mas o clima continua tenso entre eles.
Nesta semana, após conquistar a liderança pela segunda semana seguida, Jade afirmou em conversa com Linn que tem a intenção de votar em Arthur novamente. Outras opções citadas por ela seriam Lucas e Jessi.
Mensagem da ex-BBB Maíra Cardi
Mensagem da ex-BBB Maíra Cardi Crédito: Instagram

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