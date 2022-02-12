Arthur Picoli desembarca em Vitória e curte noite com Felipe Araújo

O ex-BBB Arthur Picoli curtiu a noite capixaba ao lado do cantor sertanejo Felipe Araújo Crédito: Reprodução/Instagram/@larapradom

O ex-BBB Arthur Picoli desembarcou em Vitória, nesta sexta-feira (11), para resolver algumas questões pessoais. Nas redes sociais, o capixaba de Conduru disse que veio até a Capital para fazer compras antes de viajar para São Paulo na próxima semana.

“Partiu Vitória resolver umas paradas, comprar umas paradas que eu vou ter ir direto para São Paulo semana que vem”

Ao chegar na Capital, Arthur fez alguns registros circulando pelas ruas de carro ao som de Zé Neto e Cristiano. Aproveitando a viagem, o ex-BBB ainda parou em um shopping, onde tirou fotos com diversos fãs. Na ocasião, Arthur atendeu a um pedido de algumas funcionárias e realizou uma ligação em vídeo para o cantor Projota, seu ex colega de confinamento.

Arthur Picoli circulou pelas ruas de Vitória, nesta sexta-feira (11) Crédito: Reprodução/Instagram/@arthurpicoli

Arthur Picoli tirou fotos com fãs no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram/@arthurpicoli

Mais tarde, Picoli decidiu curtir a noite capixaba com os amigos e marcou presença em uma casa noturna da Capital. Inclusive, quem também estava no local era o cantor Felipe Araújo, que postou uma foto ao lado do ex-BBB. O sertanejo veio para Vitória comemorar o aniversário de três anos do filho Miguel.