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Virou meme

BBB 22: Arthur Aguiar descobre que Maíra Cardi está brava por ele comer pão

Arthur Aguiar nem precisou ser eliminado para descobrir a irritação de sua mulher, Maíra Cardi, com a alimentação que ele tem tido dentro do BBB 22 (Globo). A autodeclarada "empresária do emagrecimento" reclamou que o marido estava comendo pão durante o confinamento, o que acabou virando meme.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 19:21

Arthur Aguiar é um dos nomes cotados para o BBB 22
Arthur foi alertado o ator e cantor sobre a forma como Maíra havia falado sobre o assunto Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
Arthur Aguiar nem precisou ser eliminado para descobrir a irritação de sua mulher, Maíra Cardi, com a alimentação que ele tem tido dentro do BBB 22 (Globo). A autodeclarada "empresária do emagrecimento" reclamou que o marido estava comendo pão durante o confinamento, o que acabou virando meme.
Nesta sexta-feira (11), a pernambucana Larissa, participante da Casa de Vidro, resolveu alertar o ator e cantor sobre a forma como Maíra havia falado sobre o assunto. "Sua mulher está puta contigo!", contou a recém-confinada.
Arthur ficou curioso e quis saber qual o motivo pelo qual teria deixado ela brava. "Está comendo pão, pô!", respondeu Larissa, aos risos.
"O que a minha mulher falou do pão?", quis saber ele. "Ela disse que fez um projeto para cuidar de você", explicou a participante da casa de vidro. "Mas aqui só tem pão, arroz, feijão. Aqui ou você come pão ou você morre", justificou o artista.
Pouco tempo depois, o assunto foi motivo de piada do outro confinado na Casa de Vidro. Ao ouvir de Pedro Scooby que ele havia discutido com Arthur recentemente, Gustavo brincou: "Por causa de pão?"

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