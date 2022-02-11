BBB 22: Arthur Aguiar descobre que Maíra Cardi está brava por ele comer pão

Arthur foi alertado o ator e cantor sobre a forma como Maíra havia falado sobre o assunto Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress

Arthur Aguiar nem precisou ser eliminado para descobrir a irritação de sua mulher, Maíra Cardi, com a alimentação que ele tem tido dentro do BBB 22 (Globo). A autodeclarada "empresária do emagrecimento" reclamou que o marido estava comendo pão durante o confinamento, o que acabou virando meme.

Nesta sexta-feira (11), a pernambucana Larissa, participante da Casa de Vidro, resolveu alertar o ator e cantor sobre a forma como Maíra havia falado sobre o assunto. "Sua mulher está puta contigo!", contou a recém-confinada.

Arthur ficou curioso e quis saber qual o motivo pelo qual teria deixado ela brava. "Está comendo pão, pô!", respondeu Larissa, aos risos.

"O que a minha mulher falou do pão?", quis saber ele. "Ela disse que fez um projeto para cuidar de você", explicou a participante da casa de vidro. "Mas aqui só tem pão, arroz, feijão. Aqui ou você come pão ou você morre", justificou o artista.