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Procurado pela Justiça

Humorista Carlinhos Mendigo tem prisão decretada por não pagar pensão alimentícia

Segundo portal UOL, comediante do programa "Pânico" deve mais de R$ 90 mil de pensão ao filho de 11 anos. Advogada de sua ex-mulher, Aline Hauck, informou que o valor corrigido chegaria a R$ 400 mil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 17:03

Carlos Alberto da Silva, o Carlinhos Mendigo, teve prisão decretada por não pagar pensão alimentícia
Carlos Alberto da Silva, o Carlinhos Mendigo, teve prisão decretada por não pagar pensão alimentícia Crédito: Reprodução/ Instagram @carlinhoshumor
O humorista Carlos Alberto da Silva, conhecido como Carlinhos Mendigo, do programa "Pânico", teve a prisão decretada pela Justiça de São Paulo. A Divisão de Captura, do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), realiza diligências para cumprir o mandado de prisão temporária de 30 dias.
A informação foi confirmada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, mas não foram dados mais detalhes. Segundo o portal UOL, Carlinhos deve mais de R$ 90 mil de pensão alimentícia ao filho de 11 anos. A advogada de sua ex-mulher, Aline Hauck, disse à publicação que o valor corrigido chegaria a R$ 400 mil.
Desde 2017, Carlinhos trava uma batalha judicial com Hauck. Em 2018, o humorista também teve a prisão decretada e declarou que não arcaria com a dívida. Na ocasião, ele solicitou revisão dos valores e o pedido de prisão acabou revogado. Dessa vez, ele não foi localizado para comentar o novo decreto.

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Para a Justiça, Carlinhos Mendigo é considerado foragido, já que não foi encontrado no que seria seu endereço, no Morumbi, zona oeste de São Paulo. Em 2020, ele perdeu a cobertura onde vivia por não pagar o financiamento. O imóvel, localizado no bairro Real Parque, em São Paulo, estava avaliado em R$ 3 milhões.
Em 2018, o humorista afirmou, em entrevista ao programa Câmera Record, que "se for para ser preso, eu vou, mas não vou mais pagar pensão para não ver meu filho. Não tenho medo de cadeia. Criança virou um bem. Mesmo se eu tivesse (dinheiro), não iria pagar, a não ser que ela pague o tempo que perdi com meu filho".
Ninguém da equipe de Carlinhos foi encontrado para comentar o caso. Procurada pela reportagem, a advogada de Aline Hauck ainda não respondeu às solicitações.

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