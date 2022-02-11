Arthur acerta parte da dinâmica da Casa de Vidro: 'Vão votar juntos'

Larissa e Gustavo na Casa de Vidro Crédito: Reprodução/Globo

Logo que os participantes Gustavo e Larissa entraram na Casa de Vidro e foram descobertos no Big Brother Brasil 22 (Globo), já começaram as especulações a respeito de qual seria a dinâmica da próxima votação.

Arthur Aguiar foi o que mais se aproximou da verdade. "Eles vão votar juntos e definir alguém que vai ao Paredão", disse o brother que corre o risco de ir para a berlinda direto, mais uma vez, com a nova liderança de Jade.

Lais também tentou especular. "Talvez mais gente entre e o público tenha de decidir os dois que entram", afirmou. "Mas só tem duas camas, não pode ser", disseram outras vozes em conjunto.

Tiago Abravanel também acertou quando disse que eles deverão estar imunes ao primeiro Paredão. Arthur também se incomodou com as "verdades" que Gustavo e Larissa diziam. "Não é porque eles falam essas coisas que tudo seria verdade. Estou só observando", destacou.