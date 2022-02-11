Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

Arthur acerta parte da dinâmica da Casa de Vidro: 'Vão votar juntos'

Novos competidores entraram no reality na manhã desta sexta. "Eles vão votar juntos e definir alguém que vai ao Paredão", disse o brother
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 13:17

Larissa e Gustavo na Casa de Vidro
Larissa e Gustavo na Casa de Vidro Crédito: Reprodução/Globo
Logo que os participantes Gustavo e Larissa entraram na Casa de Vidro e foram descobertos no Big Brother Brasil 22 (Globo), já começaram as especulações a respeito de qual seria a dinâmica da próxima votação.
Arthur Aguiar foi o que mais se aproximou da verdade. "Eles vão votar juntos e definir alguém que vai ao Paredão", disse o brother que corre o risco de ir para a berlinda direto, mais uma vez, com a nova liderança de Jade.
Lais também tentou especular. "Talvez mais gente entre e o público tenha de decidir os dois que entram", afirmou. "Mas só tem duas camas, não pode ser", disseram outras vozes em conjunto.
Tiago Abravanel também acertou quando disse que eles deverão estar imunes ao primeiro Paredão. Arthur também se incomodou com as "verdades" que Gustavo e Larissa diziam. "Não é porque eles falam essas coisas que tudo seria verdade. Estou só observando", destacou.
Tadeu Schmidt disse que ambos vão passar por uma votação. Caso o público queira, ambos entram juntos. Do contrário, nenhum entra. Caso comecem a jogar, deverão dar um voto em consenso para uma pessoa, mas esta não estará direto no Paredão.

Veja Também

"BBB 22": Larissa revela que já rolou racismo na casa e deixa brothers aflitos

"BBB 22": Brothers descobrem Casa de Vidro e questionam se estão cancelados

Snoop Dogg é processado por abuso sexual dias antes de show no Super Bowl

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça
Sesc-ES leva exposições ao interior e amplia rede de bibliotecas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados