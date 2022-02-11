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"BBB 22": Brothers descobrem Casa de Vidro e questionam se estão cancelados

Novo casal entrou no reality, e público decidirá se entram. Eles revelaram que estavam uma semana no confinamento, mas que já estavam assistindo aos confinados e sabem quem é cada um
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 11:16

Larissa e Gustavo, participantes da Casa de Vidro, entram amanhã (11)
Larissa e Gustavo, participantes da Casa de Vidro, entraram nesta sexta-feira (11) Crédito: Globo/Fábio Rocha
Assim que as portas do casarão do Big Brother Brasil 22 (Globo) se abriram e permitiram que os participantes saíssem, na manhã desta sexta-feira (11), todos foram correndo ver o que havia sido montado do lado de fora da casa.
Ao se depararem com um grande botão vermelho no meio do gramado, foi Douglas quem resolveu apertar e, dessa forma, desvendar que há uma Casa de Vidro dentro da academia com duas pessoas dentro: Gustavo e Larissa. O público deverá decidir se eles entram juntos na casa ou se não devem participar da atração.
Eles revelaram que estavam uma semana no confinamento, mas que já estavam assistindo aos confinados e sabem quem é cada um. Depois, chegaram Bárbara, Lina, Abravanel e os demais confinados.
"A gente está está flopado (fracassado) lá fora?", perguntou Tiago Abravanel. Eles, porém, não responderam com clareza. Depois, Tiago perguntou se eles estavam cancelados, e Gustavo negou. Em seguida, uma série de perguntas foi feita para cada novo competidor. O último programa que eles haviam visto foi o de quinta passada na primeira liderança de Jade. E não acompanharam a eliminação de Naiara.
Antes da descoberta, Scooby e Douglas já diziam que os barulhos de obra e martelada aconteceram durante toda a madrugada e que a surpresa deveria ser grande. Mas eles só descobriram o que era depois que o tempo regressivo do Raio-x terminou.
As filmagens mostraram o momento em que Larissa e Gustavo entraram na Casa de Vidro pela primeira vez minutos antes de os brothers descobrirem a novidade. Enquanto a moça se emocionava e se mostrava nervosa, o rapaz já chegou querendo fazer amizade.
Logo eles já visualizaram os bonequinhos dos participantes na parede, mas não especularam nenhum nome de famosos.

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