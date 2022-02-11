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BBB 22

Brothers terão que apertar botão misterioso para Casa de Vidro ser revelada

Os participantes que acordarem vão se deparar com um botão no jardim da casa e quem tiver coragem de apertar vai "desbloquear" a novidade.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 07:56

Larissa e Gustavo, participantes da Casa de Vidro, entram amanhã (11)
Larissa e Gustavo, participantes da Casa de Vidro, entram amanhã (11) Crédito: Globo/Fábio Rocha
Os moradores da Casa de Vidro do BBB 22 (Globo), Larissa Tomásia, 25, e Gustavo Marsengo, 31, entram no confinamento nesta sexta-feira (11). Segundo divulgou Tadeu Schmidt, 47, o momento vai acontecer na parte da manhã, às 10h 45 (do horário de Brasília), e será transmitido na TV aberta.
Os participantes que acordarem vão se deparar com um botão no jardim da casa e quem tiver coragem de apertar vai "desbloquear" a novidade, revelando então a Casa de Vidro. Os novos moradores vão estar instalados onde fica a academia.
Larissa e Gustavo ainda dependem da votação do público que se iniciará também na sexta, para permanecer ou não na disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão. Durante a festa programada para acontecer na noite de sexta e madrugada de sábado, os novatos não terão acesso a nada e só vão poder assistir a diversão do pessoal da casa.
O resultado da votação da Casa de Vidro será anunciado no domingo (13). Caso o público escolha a entrada da dupla, Larissa e Gustavo já chegam ao jogo imunes e em consenso terão que dar um voto único e aberto em algum participante. O voto será somado aos demais votos da casa.
Larissa e Gustavo compartilharam as suas expectativas nesta quinta-feira (11). "Eu não estou aqui para brincadeira, não. Se for para brincar, eu prefiro nem entrar", garantiu a influenciadora digital pernambucana.
Já o empresário paranaense disse que não vai jogar fora a segunda chance caso entre na casa. "O programa já tinha começado há duas semanas, mas, como eu não havia contado para ninguém, trote não podia ser. Foi uma descarga de alegria e felicidade", afirmou.

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