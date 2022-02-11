Brothers terão que apertar botão misterioso para Casa de Vidro ser revelada

Larissa e Gustavo, participantes da Casa de Vidro, entram amanhã (11) Crédito: Globo/Fábio Rocha

Os moradores da Casa de Vidro do BBB 22 (Globo), Larissa Tomásia, 25, e Gustavo Marsengo, 31, entram no confinamento nesta sexta-feira (11). Segundo divulgou Tadeu Schmidt, 47, o momento vai acontecer na parte da manhã, às 10h 45 (do horário de Brasília), e será transmitido na TV aberta.

Os participantes que acordarem vão se deparar com um botão no jardim da casa e quem tiver coragem de apertar vai "desbloquear" a novidade, revelando então a Casa de Vidro. Os novos moradores vão estar instalados onde fica a academia.

Larissa e Gustavo ainda dependem da votação do público que se iniciará também na sexta, para permanecer ou não na disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão. Durante a festa programada para acontecer na noite de sexta e madrugada de sábado, os novatos não terão acesso a nada e só vão poder assistir a diversão do pessoal da casa.

O resultado da votação da Casa de Vidro será anunciado no domingo (13). Caso o público escolha a entrada da dupla, Larissa e Gustavo já chegam ao jogo imunes e em consenso terão que dar um voto único e aberto em algum participante. O voto será somado aos demais votos da casa.

Larissa e Gustavo compartilharam as suas expectativas nesta quinta-feira (11). "Eu não estou aqui para brincadeira, não. Se for para brincar, eu prefiro nem entrar", garantiu a influenciadora digital pernambucana.