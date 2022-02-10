Ex-BBB Gabi Martins revela que foi perseguida por médico casado

A ex-BBB Gabi Martins relata caso de perseguição de fã Crédito: Reprodução/Instagram/@ gabimartins

A ex-BBB Gabi Martins passou por momentos de medo recentemente. Durante o podcast “Poddelas”, ela contou que estava sendo perseguida por um fã. O caso ficou tão sério que a cantora foi até a delegacia prestar uma queixa, levando um dossiê com mensagens e presentes recebidos. Inclusive, o ‘stalker’ enviava os itens diretamente para o apartamento de Gabi, em Belo Horizonte.

"Cheguei em casa e tinha um presente para mim. Uma mamadeira, um chocolate e uma joia acompanhados de um bilhete: 'Neném, adoro você. Vamos marcar de nos encontrar'. Com uma sigla com as iniciais do nome dele. Fui procurar na internet e tinham vários textos dele falando sobre mim. Ele escrevia igual a uma criança. 'Vou dar um tapinha nessa bundinha branca', conta Gabi.

Ainda segundo a cantora, o fã dizia estar apaixonado por ela e, por isso, começou a persegui-la em todos os lugares. “Dizia que era apaixonado por mim e começou a aparecer em todos os lugares que eu estava. Estava num show com a minha mãe e ele apareceu por lá e ficou me encarando. Comecei a ficar com medo de andar na rua", relatou Martins no podcast.

Segundo a sertaneja, a real identidade do perseguidor é um médico, de 33 anos, casado e morador da capital mineira. O caso foi registrado na polícia como crime cibernético.