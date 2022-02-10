Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Medo

Ex-BBB Gabi Martins revela que foi perseguida por médico casado

Influencer prestou queixa na polícia após ser perseguida pelo fã em vários locais e ainda receber diversos presentes. "Escrevia igual a uma criança", disse a cantora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 11:45

A ex-BBB Gabi Martins relata caso de perseguição de fã
A ex-BBB Gabi Martins relata caso de perseguição de fã Crédito: Reprodução/Instagram/@ gabimartins
A ex-BBB Gabi Martins passou por momentos de medo recentemente. Durante o podcast “Poddelas”, ela contou que estava sendo perseguida por um fã. O caso ficou tão sério que a cantora foi até a delegacia prestar uma queixa, levando um dossiê com mensagens e presentes recebidos. Inclusive, o ‘stalker’ enviava os itens diretamente para o apartamento de Gabi, em Belo Horizonte.
"Cheguei em casa e tinha um presente para mim. Uma mamadeira, um chocolate e uma joia acompanhados de um bilhete: 'Neném, adoro você. Vamos marcar de nos encontrar'. Com uma sigla com as iniciais do nome dele. Fui procurar na internet e tinham vários textos dele falando sobre mim. Ele escrevia igual a uma criança. 'Vou dar um tapinha nessa bundinha branca', conta Gabi.
Ainda segundo a cantora, o fã dizia estar apaixonado por ela e, por isso, começou a persegui-la em todos os lugares. “Dizia que era apaixonado por mim e começou a aparecer em todos os lugares que eu estava. Estava num show com a minha mãe e ele apareceu por lá e ficou me encarando. Comecei a ficar com medo de andar na rua", relatou Martins no podcast.
Segundo a sertaneja, a real identidade do perseguidor é um médico, de 33 anos, casado e morador da capital mineira. O caso foi registrado na polícia como crime cibernético.
"Ele postava fotos com a mulher com frases sobre Deus. Acredita que a mulher dele me mandou uma foto com ele e dizendo que eu não ia destruir a família dela, como se eu tivesse tido alguma coisa com ele mesmo. Um absurdo", completou.

Veja Também

MC Loma anuncia gravidez: 'Foi um choque no começo, mas fiquei feliz'

Lina faz leitura sobre Vyni e diz que ele está gostando de Eliezer

Larissa já trancou três cursos e tem orgulho de ter pago próteses de silicone

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Gabi Martins
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens
O que fazer no ES? Festival em Itaúnas, Danilo Gentili e Parque Aberto agitam o final de semana
Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos
Imagem de destaque
As teorias da conspiração sobre 'cientistas desaparecidos' nos EUA que deixam famílias perplexas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados