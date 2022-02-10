Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

Lina faz leitura sobre Vyni e diz que ele está gostando de Eliezer

Brother ficou visivelmente incomodado com beijo de Natália e Eliezer
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 08:16

Vyni e Eliezer posam juntos na festa do Líder da Jade Picon
Vyni e Eliezer posam juntos na festa do Líder da Jade Picon Crédito: Globo/Reprodução
A festa de Jade Picon, última líder da semana do BBB 22 (Globo), deu o que falar nesta madrugada de quinta (10). O beijo de Natália e Eliezer saiu de surpresa e gerou movimentação tanto dentro quanto fora da casa.
Jessilane e Vyni estavam no momento em que a sister e o brother começaram a pegação no quarto grunge. Os dois ficaram chocados assim como o público que acompanhava o per-pay-view. Eliezer e Natália chegaram a se beijar deitados na cama, isso após travarem uma longa discussão no jogo da discórdia realizado na segunda-feira (7).
Eis que após o beijo rolar, Eliezer pediu opinião para o amigo Vyni, que ficou claramente incomodado com a situação. "Por que você deixou?", questionou ele. "Eu não sei", respondeu Eliezer. Maria, com quem o participante estava tendo um caso de "amizade com benefícios", chegou no quarto e tranquilizou Eliezer.
"Não tem nada de errado, eu só me preocupo de você ter pegado herpes, tirando isso não tem problema", afirmou Maria. "Vocês são solteiros", ressaltou.
Eliezer e Natália ficam no quarto
Eliezer e Natália ficam no quarto Crédito: Globoplay/Reprodução
Mesmo após ter dito que não estava incomodada, Vyni insistiu na conversa com Maria e continuou falando sobre o beijo de Eliezer. O brother disse que se preocupava com o jeito permissivo de Eliezer, e que o amigo precisava saber impor limites.
"A gente tinha conversado entre a gente e não é uma coisa regrada. Não estamos apaixonados e ela [Natália] se sentiu na liberdade de dar um beijo nele. É entender que ela consentiu e ele também", explicou Maria a Vyni. "Não vou me preocupar mais", respondeu o brother. "Realmente porque não é função sua", completou Maria.
Com Lina e Brunna, Maria comentou que Vyni não conseguia relaxar e foi quando a cantora compartilhou sua opinião. "Acho que ele gosta do Eli, por isso machuca e por isso que eu fiquei triste", disse Lina. "Eu já falei para eles darem selinho e ele não quis", respondeu Maria. "É porque ele fica triste, né".
Lina chegou a ficar emotiva com a situação e contou para as colegas que já passou pela mesma coisa: "Agora estou com vontade de chorar de novo. Já vivi muito nessa situação", disparou. "Eu já me apaixonei por uma mina hétero também", contou Maria.​

Veja Também

"BBB 22": Eliezer e Natália escapam da festa e se beijam no quarto

Maria chora na festa ao lembrar da família: 'Não sei se aguento'

Gustavo não vê problema em ser hétero top e julga estereótipos: 'Lacrolândia'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Reality show Rede Globo Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Interdição de ciclovia e passarela da Ponte de Camburi é adiada
Imagem de destaque
5 filmes e séries imperdíveis que chegam à Netflix em maio de 2026
Imagem de destaque
Receptador que vendia celulares furtados na Grande Vitória é preso em São Domingos do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados