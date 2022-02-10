Lina faz leitura sobre Vyni e diz que ele está gostando de Eliezer

Vyni e Eliezer posam juntos na festa do Líder da Jade Picon Crédito: Globo/Reprodução

A festa de Jade Picon, última líder da semana do BBB 22 (Globo), deu o que falar nesta madrugada de quinta (10). O beijo de Natália e Eliezer saiu de surpresa e gerou movimentação tanto dentro quanto fora da casa.

Jessilane e Vyni estavam no momento em que a sister e o brother começaram a pegação no quarto grunge. Os dois ficaram chocados assim como o público que acompanhava o per-pay-view. Eliezer e Natália chegaram a se beijar deitados na cama, isso após travarem uma longa discussão no jogo da discórdia realizado na segunda-feira (7).

Eis que após o beijo rolar, Eliezer pediu opinião para o amigo Vyni, que ficou claramente incomodado com a situação. "Por que você deixou?", questionou ele. "Eu não sei", respondeu Eliezer. Maria, com quem o participante estava tendo um caso de "amizade com benefícios", chegou no quarto e tranquilizou Eliezer.

"Não tem nada de errado, eu só me preocupo de você ter pegado herpes, tirando isso não tem problema", afirmou Maria. "Vocês são solteiros", ressaltou.

Eliezer e Natália ficam no quarto Crédito: Globoplay/Reprodução

Mesmo após ter dito que não estava incomodada, Vyni insistiu na conversa com Maria e continuou falando sobre o beijo de Eliezer. O brother disse que se preocupava com o jeito permissivo de Eliezer, e que o amigo precisava saber impor limites.

"A gente tinha conversado entre a gente e não é uma coisa regrada. Não estamos apaixonados e ela [Natália] se sentiu na liberdade de dar um beijo nele. É entender que ela consentiu e ele também", explicou Maria a Vyni. "Não vou me preocupar mais", respondeu o brother. "Realmente porque não é função sua", completou Maria.

Com Lina e Brunna, Maria comentou que Vyni não conseguia relaxar e foi quando a cantora compartilhou sua opinião. "Acho que ele gosta do Eli, por isso machuca e por isso que eu fiquei triste", disse Lina. "Eu já falei para eles darem selinho e ele não quis", respondeu Maria. "É porque ele fica triste, né".

Lina chegou a ficar emotiva com a situação e contou para as colegas que já passou pela mesma coisa: "Agora estou com vontade de chorar de novo. Já vivi muito nessa situação", disparou. "Eu já me apaixonei por uma mina hétero também", contou Maria.​

a Lina e a Brunna falando que o Vyni tá apaixonadin pelo Eli



e a Maria assim olhando p Lina: ???pic.twitter.com/smBQnO0H7b — BBBoiola (@gxymer) February 10, 2022