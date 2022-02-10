Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

Maria chora na festa ao lembrar da família: 'Não sei se aguento'

Sister afirmou que se agisse com a emoção ela deixaria o programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 07:59

Maria chora na festa do Lider e diz que não aguenta mais falta de rotina
Maria chora na festa do Lider e diz que não aguenta mais falta de rotina Crédito: Globoplay/Reprodução
A festa da líder Jade Picon não está conseguindo levantar o astral de Maria. Diferentemente das festas anteriores, a participante do BBB 22 (Globo) está desanimada e bastante emotiva nesta madrugada de quinta-feira (10). Em conversa com Linn da Quebrada, Maria chorou ao desabafar sobre a vida fora do confinamento.
"Saudade da minha avó. Saudade de tudo. Estava tocando justamente a música que eu passei meu aniversário todinho correndo pela casa com meus amigos... Tô com saudade deles", disse. "Nunca fui Maria por tanto tempo. Tem uma hora que só queria ouvir meus amigos me chamando de Vitória", completou, dizendo que sente falta de ser chamada pelo nome de batismo.
Linn da Quebrada consolou Maria e lembrou a amiga que já foi um mês de programa. "O que a razão diz?", perguntou. "A razão diz que ainda tem tempo. Que não foi suficiente (...) A emoção quer ir embora", afirmou a atriz.
Maria também completou dizendo: "Não estou mais aguentando essa dinâmica, de não ter horário, de não ter rotina... não sei se aguento". Linn rebateu dizendo que a sister aguenta mais coisas que estão por vir, porque já aguentou muita coisa.
Recentemente Maria protagonizou momentos polêmicos no BBB 22. Além da discussão com Arthur Aguiar, ela fez sexo com Eliezer na festa anterior. A situação ganhou repercussão não só aqui fora entre os telespectadores e internautas, mas como também na casa.
Em entrevista ao jornal Extra, Carlos Câmara, 50, pai de Maria, saiu em defesa em relação aos atos da filha. "As pessoas estão falando que ela tem que sair, que é arrogante. Mas ela não é. Os ataques diários que Maria vem recebendo não são um jogo. Essa realidade triste e dolorida não é entretenimento", afirmou o massoterapeuta.

Veja Também

"BBB 22": Eliezer e Natália escapam da festa e se beijam no quarto

"BBB 22": Gustavo e Larissa são os participantes da Casa de Vidro

Naiara Azevedo diz como fica amizade com Tiago Abravanel após BBB 22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Reality show Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados