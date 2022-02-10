Maria chora na festa ao lembrar da família: 'Não sei se aguento'

Maria chora na festa do Lider e diz que não aguenta mais falta de rotina Crédito: Globoplay/Reprodução

A festa da líder Jade Picon não está conseguindo levantar o astral de Maria. Diferentemente das festas anteriores, a participante do BBB 22 (Globo) está desanimada e bastante emotiva nesta madrugada de quinta-feira (10). Em conversa com Linn da Quebrada, Maria chorou ao desabafar sobre a vida fora do confinamento.

"Saudade da minha avó. Saudade de tudo. Estava tocando justamente a música que eu passei meu aniversário todinho correndo pela casa com meus amigos... Tô com saudade deles", disse. "Nunca fui Maria por tanto tempo. Tem uma hora que só queria ouvir meus amigos me chamando de Vitória", completou, dizendo que sente falta de ser chamada pelo nome de batismo.

Linn da Quebrada consolou Maria e lembrou a amiga que já foi um mês de programa. "O que a razão diz?", perguntou. "A razão diz que ainda tem tempo. Que não foi suficiente (...) A emoção quer ir embora", afirmou a atriz.

Maria também completou dizendo: "Não estou mais aguentando essa dinâmica, de não ter horário, de não ter rotina... não sei se aguento". Linn rebateu dizendo que a sister aguenta mais coisas que estão por vir, porque já aguentou muita coisa.

Recentemente Maria protagonizou momentos polêmicos no BBB 22. Além da discussão com Arthur Aguiar, ela fez sexo com Eliezer na festa anterior. A situação ganhou repercussão não só aqui fora entre os telespectadores e internautas, mas como também na casa.