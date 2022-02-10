"BBB 22": Eliezer e Natália escapam da festa e se beijam no quarto

Eliezer e Natália ficam no quarto Crédito: Globoplay/Reprodução

Inimigos no jogo, mas aliados na pegação. Natália e Eliezer provaram que não restaram ressentimentos do jogo da discórdia que aconteceu no início da semana no BBB 22 (Globo), com um beijo picante nesta madrugada de quinta (10) durante a festa da Líder (Jade).

O momento aconteceu no quarto grunge e os dois não estavam sozinhos. Jessilane e Vinicius assistiram a pegação de camarote e se impressionaram com a intensidade do beijo. Eliezer e Natália chegaram a se jogar em uma cama enquanto se beijavam.

Após a troca, Eliezer desabafou com Vinicius e questionou se tinha feito algo de errado ao beijar Natália, já que ele e Maria ficam juntos frequentemente e já tiveram relações sexuais. "Você acha que vai dar ruim?", questionou. "Não sei, por que você deixou?", respondeu o amigo.

Mas logo Maria apareceu no quarto lollipop, onde Eli e Vini estavam, e ficou sabendo sobre o beijo. Ela não demonstrou ciúmes e ainda brincou dizendo para o brother: "Fico mais preocupada pelo fato de você estar com herpes e ela não ter ligado pra isso."

A atriz fez questão de tranquilizar Eliezer e afirmou que não era um problema afinal de contas os dois [ele e Natália] são solteiros. "Não tem nada de errado nisso ter acontecido".

Natália, por sua vez, desabafou com Jade e disse que "fez algo que não deveria ter feito". Apesar de saber que não existe romance entre Eliezer e Maria, a sister demonstrou um certo desconforto com toda a situação.

Os internautas comentaram sobre a pegação dos participantes e relembraram que Natália e Eliezer discutiram durante o programa ao vivo na última segunda-feira (7). "Dois dias depois da briga no jogo da discórdia. É sobre isso e está tudo bem", escreveu um telespectador.

"Juro que por esse plot twist [reviravolta] eu não esperava", comentou outra internauta. "A forma certa de acabar com um desentendimento, esses dois sabem muito simplesmente os craques do jogo", opinou outra pessoa no Twitter.

Eli e Natalia dois dias depois da briga no jogo da discórdia. É sobre isso e está tudo bem. #BBB22 pic.twitter.com/Uu2Pzsn3Ja — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 10, 2022

Eli e Natália se pegando e o empata foda do viny lá pic.twitter.com/T4nn4aBFdb — luana (@luannasccp) February 10, 2022

eli e nat tavam segunda quase se matando no jogo da discordia e hj estavam se beijando juro q por esse plot eu não esperava #bbb22 pic.twitter.com/gdTkDiiT7g — ??7???? (@Vinhanseo) February 10, 2022