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Cantora sensação

Cantora Marina Sena diz que vota em Lula e que Anitta ensina brasileiro a ter autoestima

A cantora também declara voto e fala de como a colega Anitta é uma inspiração
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 20:08

Marina Sena
Marina Sena  ganhou o prêmio de cantora revelação de 2021 pela APCA Crédito: Reprodução @Marinasena
Marina Sena, 25, que ganhou o prêmio de cantora revelação de 2021 pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes), foi fotografada por Bob Wolfenson para a primeira edição da revista Morel. A publicação de literatura, artes visuais e jornalismo editada pela IpsisPUB será lançada no dia 20.
Na entrevista, a mineira fala de como a colega Anitta, que faz sucesso também fora do país, é uma inspiração. "Ela tem essa autoestima para ir ​pra cima, se banca mesmo. Porque não é permitido para o brasileiro ter autoestima, entendeu? A gente não aprendeu a dar esse saltinho, e ela falou 'mano, esse carma aqui não vou pegar para mim'", diz.
A cantora também declara voto em Lula. "Ele tem o fervor que a gente precisa", afirma, na entrevista ao jornalista Ronaldo Bressane. "Eu sou de esquerda. Nunca estudei e nunca li Karl Marx, mas tudo que a esquerda propõe eu boto fé. Pra mim é simples: a esquerda luta pelos direitos humanos e a direita não se interessa por isso. Então é esse o meu lado."
Marina Sena será uma das atrações do festival Lollapalooza no dia 27 de março, no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

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