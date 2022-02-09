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Gravidez

Andressa Urach ficará internada até o nascimento do filho

Modelo está com 34 semanas de gestação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 13:36

Andressa Urach durante a gravidez
Andressa Urach durante a gravidez Crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial
A modelo Andressa Urach, 34, ficará internada até o nascimento do segundo filho, Leon. Ela está com 34 semanas de gestação. A notícia foi revelada pelo marido, o empresário Thiago Lopes, via Instagram.
"Andressa vai ficar internada no hospital até o nascimento do Leon. Não vamos ter a oportunidade de fazer chá de fralda. Com a permissão de Deus e a ajuda dos médicos estamos vencendo um dia de cada vez e conseguindo segurar o Leonzinho na barriga", escreveu ele em uma legenda de foto da esposa.
Andressa precisou ser internada na noite de sexta-feira (4) após ter picos de pressão alta, sentir dor de cabeça e muitas contrações. De acordo com o marido, o casal ficou preocupado com a saúde do bebê.
O pai publicou vídeos no canal do YouTube da modelo na ocasiçao para dar detalhes sobre a situação. "Será que vai ter o Leon agora?", disse Thiago brincando com a esposa enquanto faziam a ficha cadastral no hospital. Ela precisou ficar internada.
No domingo (6), o publicitário falou que Andressa precisou ser transferida para um hospital com UTI em Porto Alegre. Dirigindo, ele contou que, além de itens pessoais do casal, também precisou montar a mala de maternidade do filho caso o parto aconteça. "Estou na pressa antes que a ambulância saia", disse.

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