Mulher de 33 anos desaparece em São José do Calçado, no Sul do ES

Uma mulher de 33 anos está desaparecida em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, e o caso é investigado pela Polícia Civil. Monique Oliveira Fernandes foi vista pela última vez no dia 7 de julho, segundo boletim de ocorrência registrado pela mãe.





A Polícia Civil pede que a população ajude com informações que possam contribuir para localizar Monique. Qualquer dado pode ser repassado, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.