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Investigação

Mulher de 33 anos desaparece em São José do Calçado, no Sul do ES

Monique Oliveira Fernandes foi vista pela última vez no dia 7 de julho, segundo boletim de ocorrência registrado pela mãe

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 18:18

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

22 jul 2026 às 18:18
Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, desapareceu no dia 7 de julho Arquivo pessoal

Uma mulher de 33 anos está desaparecida em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, e o caso é investigado pela Polícia Civil. Monique Oliveira Fernandes foi vista pela última vez no dia 7 de julho, segundo boletim de ocorrência registrado pela mãe.


A Polícia Civil pede que a população ajude com informações que possam contribuir para localizar Monique. Qualquer dado pode ser repassado, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.

Serviço

Ajude a polícia


■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br


■ Pelo WhatsApp: (27) 99253-8181

■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.

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