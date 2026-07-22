Finais da Taça EDP das Comunidades 2026 estão definidas e decisões acontecem neste domingo (26)

Após um dia de muito calor e disputas quentes, os finalistas da Taça EDP das Comunidades 2025 foram definidos neste sábado (18). No campo do bairro Goiabeiras, em Vitória, as equipes de Bairro da Penha e Goibeiras, no feminino, e Eldorado e Alvorada, no masculino, se classificaram para a grande decisão do maior torneio de Comunidades do Estado.
A competição reuniu representantes de 40 bairros da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo, envolvendo quase 900 jovens atletas em busca do título, que será definido neste domingo (26), no Campo do Canarinho, em Feu Rosa, na Serra, com transmissão exclusiva das duas partidas em A Gazeta.
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Nova Almeida 1 (2) x (3) 1 Eldorado (masculino)
Reedição da final de 2024, Nova Almeida e Eldorado fizeram o confronto mais equilibrado da rodada. As equipes empataram em 1 a 1 no tempo normal, com Nicolas Martins marcando para o Eldorado e Riquelme Silva deixando tudo igual para o Nova Almeida no último lance. A igualdade levou a decisão para os pênaltis, onde o Eldorado foi mais eficiente, venceu por 3 a 2 e garantiu a classificação com um gosto de revanche para o time serrano.
Bairro da Penha 8 x 0 Comunidades Originárias (feminino)
Artual bicampeão, o Bairro da Penha protagonizou a maior goleada da rodada ao atropelar o time de Comunidades Originárias por 8 a 0. O domínio foi absoluto do início ao fim. Os gols foram marcados por Elaine Santos, Luiza Dias (2x), Maria Tatagiba (2x), Gabriela Almeida, Yrlla Nascimento e Vitória Loyola. O time chega à sua terceira final consecutiva e com o posto de favorita ao tri.
Mucuri 0 x 4 Alvorada (masculino)
O Alvorada também teve uma atuação dominante e não deu chances ao Mucuri, que chegava após boa campanha. Com grande superioridade durante toda a partida, o time de Vila Velha venceu por 4 a 0, com gols de Richard Camargo, Ryan Faustino, Rodrigo Barbosa e Miguel Alves.
São Geraldo 1 x 2 Goiabeiras (feminino)
Por fim, o Goiabeiras conquistou uma vitória apertada sobre o São Geraldo em um duelo bastante disputado. Emilly Rosario marcou o gol do São Geraldo, enquanto Anna Silva e Mariane Pereira balançaram as redes pelo time de Goiabeiras, fechando o placar em 2 a 1. Embora tenha uma campanha marcada por evolução no torneio, a missão de Goibaieras é dura ao enfrentar as atuais bicampeões.
22/04 - Lançamento do projeto na Rede Gazeta ✓
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02/08 – Churrascão da Torcida Campeã