Finais da Taça EDP das Comunidades 2026 estão definidas e decisões acontecem neste domingo (26)

Nova Almeida 1 (2) x (3) 1 Eldorado (masculino)





Reedição da final de 2024, Nova Almeida e Eldorado fizeram o confronto mais equilibrado da rodada. As equipes empataram em 1 a 1 no tempo normal, com Nicolas Martins marcando para o Eldorado e Riquelme Silva deixando tudo igual para o Nova Almeida no último lance . A igualdade levou a decisão para os pênaltis, onde o Eldorado foi mais eficiente, venceu por 3 a 2 e garantiu a classificação com um gosto de revanche para o time serrano.

Bairro da Penha 8 x 0 Comunidades Originárias (feminino)

Artual bicampeão, o Bairro da Penha protagonizou a maior goleada da rodada ao atropelar o time de Comunidades Originárias por 8 a 0. O domínio foi absoluto do início ao fim. Os gols foram marcados por Elaine Santos, Luiza Dias (2x), Maria Tatagiba (2x), Gabriela Almeida, Yrlla Nascimento e Vitória Loyola. O time chega à sua terceira final consecutiva e com o posto de favorita ao tri.



Mucuri 0 x 4 Alvorada (masculino)





O Alvorada também teve uma atuação dominante e não deu chances ao Mucuri, que chegava após boa campanha. Com grande superioridade durante toda a partida, o time de Vila Velha venceu por 4 a 0, com gols de Richard Camargo, Ryan Faustino, Rodrigo Barbosa e Miguel Alves.





São Geraldo 1 x 2 Goiabeiras (feminino)

Por fim, o Goiabeiras conquistou uma vitória apertada sobre o São Geraldo em um duelo bastante disputado. Emilly Rosario marcou o gol do São Geraldo, enquanto Anna Silva e Mariane Pereira balançaram as redes pelo time de Goiabeiras, fechando o placar em 2 a 1. Embora tenha uma campanha marcada por evolução no torneio, a missão de Goibaieras é dura ao enfrentar as atuais bicampeões.



