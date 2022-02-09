Neymar tem R$ 200 mil roubados em golpe bancário

Neymar foi ressarcido pela instituição, que não teve o nome revelado após o golpe. Crédito: Netflix/Divulgação

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, foi vítima de um roubo cometido por um funcionário terceirizado de um dos bancos em que possui conta.

De acordo com o delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do Deic (Departamento Criminal de Investigações Criminais) de São Paulo, o homem foi preso após realizar furtos em diferentes contas de pessoas famosas, incluindo o craque, que teve cerca de R$ 200 mil desviados. Ele foi ressarcido pela instituição, que não teve o nome revelado após o golpe.

"O caso do Neymar tem uma peculiaridade, porque quem fez o desvio foi um funcionário do próprio banco, um funcionário de uma empresa terceirizada do banco. Eles tinham acesso a senhas que podiam fazer algumas movimentações bancárias", disse o delegado em entrevista à Band.

"O que este rapaz preso fez? Pegou a senha do seu companheiro de sala e começou a fazer pequenos furtos de dinheiro da conta de pessoas famosas e com um poder aquisitivo alto. E essas pessoas não perceberam. Ele fez uma de R$ 10 mil, depois outra de R$ 10 mil, depois R$ 20 mil, depois R$ 50 mil... E aí totalizou R$ 200 mil", prosseguiu Lopes.