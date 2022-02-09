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Ressarcido

Neymar tem R$ 200 mil roubados em golpe bancário

O jogador foi vítima de um roubo cometido por um funcionário terceirizado de um dos bancos em que possui conta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 18:52

Série
Neymar foi ressarcido pela instituição, que não teve o nome revelado após o golpe. Crédito: Netflix/Divulgação
O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, foi vítima de um roubo cometido por um funcionário terceirizado de um dos bancos em que possui conta.
De acordo com o delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do Deic (Departamento Criminal de Investigações Criminais) de São Paulo, o homem foi preso após realizar furtos em diferentes contas de pessoas famosas, incluindo o craque, que teve cerca de R$ 200 mil desviados. Ele foi ressarcido pela instituição, que não teve o nome revelado após o golpe.
"O caso do Neymar tem uma peculiaridade, porque quem fez o desvio foi um funcionário do próprio banco, um funcionário de uma empresa terceirizada do banco. Eles tinham acesso a senhas que podiam fazer algumas movimentações bancárias", disse o delegado em entrevista à Band.
"O que este rapaz preso fez? Pegou a senha do seu companheiro de sala e começou a fazer pequenos furtos de dinheiro da conta de pessoas famosas e com um poder aquisitivo alto. E essas pessoas não perceberam. Ele fez uma de R$ 10 mil, depois outra de R$ 10 mil, depois R$ 20 mil, depois R$ 50 mil... E aí totalizou R$ 200 mil", prosseguiu Lopes.
O delegado disse ainda que muito provavelmente a conta da qual o dinheiro foi retirado é normalmente movimentada pelo pai de Neymar. "Quando descobriram, procuraram o banco. O banco ressarciu a vítima e foi ver quem fez isso", finalizou.

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