João Guilherme posta foto usando cropped masculino e diz: 'Reagi’

João Guilherme postou uma foto usando um cropped masculino Crédito: Reprodução/Instagram/@joaoguilherme

João Guilherme embarcou literalmente na onda do meme “Bota um cropped e reage”. Nas redes sociais, o filho de Leonardo postou uma foto usando uma versão masculina do acessório e ainda brincou com a frase do momento.

“Bom dia, botei um cropped e reagi", escreveu o influencer na legenda da selfie vestindo o look. Rapidamente, vários internautas de outras redes sociais começaram a repercutir. “O João Guilherme colocou um cropped e reagiu”, comentou uma internauta.

o João Guilherme colocou um cropped e reagiu ???❤️ pic.twitter.com/mtFmXWYVUs — Baima Apaixonadinha ?? (@baimanj) February 9, 2022

DE OLHO NAS EX

Ficou difícil para João Guilherme ficar “longe” de suas ex. Além de Jade Picon, participante do Camarote no “BBB 22”, a atriz Larissa Manoela está estrelando a nova novela da TV Globo, “Além da Ilusão”. O próprio influencer chegou a brincar com a situação em seu Instagram.

“Aí fica difícil. Estou assistindo a novela que recomendaram aqui, inclusive muito legal. Aí tenho que ir no BBB acompanhar a casa. É muita coisa", brincou.

o joao guilherme assistindo a larissa Manoela na novela e depois a jade picon no bbb kkkkkkkk pic.twitter.com/nFJXPLDGrb — amanda (@mandacomentss) February 7, 2022

Recentemente, Jade Picon fez um comentário sobre o ex no reality show dizendo que daria o headset que ganhou no “BBB” para João. E, é claro, que o filho do cantor Leonardo brincou em suas redes. “Agora que ganhei uma headset vou puxar mutirão pra Jade sair e me entregar logo. O meu está estragado mesmo”, disse.