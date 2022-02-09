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Na onda do meme

João Guilherme posta foto usando cropped masculino e diz: 'Reagi’

O jovem brincou com o meme do momento e postou nas redes sociais uma foto usando a peça, Rapidamente, vários internautas começaram a repercutir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 14:58

João Guilherme postou uma foto usando um cropped masculino
João Guilherme postou uma foto usando um cropped masculino Crédito: Reprodução/Instagram/@joaoguilherme
João Guilherme embarcou literalmente na onda do meme “Bota um cropped e reage”. Nas redes sociais, o filho de Leonardo postou uma foto usando uma versão masculina do acessório e ainda brincou com a frase do momento.
“Bom dia, botei um cropped e reagi", escreveu o influencer na legenda da selfie vestindo o look. Rapidamente, vários internautas de outras redes sociais começaram a repercutir. “O João Guilherme colocou um cropped e reagiu”, comentou uma internauta.

DE OLHO NAS EX

Ficou difícil para João Guilherme ficar “longe” de suas ex. Além de Jade Picon, participante do Camarote no “BBB 22”, a atriz Larissa Manoela está estrelando a nova novela da TV Globo, “Além da Ilusão”. O próprio influencer chegou a brincar com a situação em seu Instagram.
“Aí fica difícil. Estou assistindo a novela que recomendaram aqui, inclusive muito legal. Aí tenho que ir no BBB acompanhar a casa. É muita coisa", brincou.
Recentemente, Jade Picon fez um comentário sobre o ex no reality show dizendo que daria o headset que ganhou no “BBB” para João. E, é claro, que o filho do cantor Leonardo brincou em suas redes. “Agora que ganhei uma headset vou puxar mutirão pra Jade sair e me entregar logo. O meu está estragado mesmo”, disse.

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