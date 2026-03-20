Escondidinho de mandioca: 3 receitas práticas e deliciosas para o jantar

Publicado em 20 de março de 2026 às 19:54
Poucos pratos são tão democráticos quanto o escondidinho de mandioca. Com um recheio bem temperado, ele permite inúmeras combinações deliciosas e se adapta facilmente ao que você já tem em casa. Para quem busca praticidade sem abrir mão de um prato caprichado, essa é, sem dúvidas, uma excelente escolha.
Abaixo, veja três receitas de escondidinho de mandioca!
Purê de mandioca
Recheio
Purê de mandioca
Coloque a mandioca em uma panela, cubra com água e adicione o sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficar bem macia, cerca de 25 a 30 minutos. Escorra a água e amasse ainda quente até formar um purê liso. Adicione o leite, a manteiga, a noz-moscada e a pimenta-do-reino. Misture bem em fogo baixo até obter um purê cremoso e homogêneo. Reserve.
Recheio
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio. Refogue a cebola por cerca de 3 minutos até ficar levemente dourada. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Depois, adicione a carne moída e cozinhe, mexendo até perder toda a cor crua e começar a dourar. Junte o tomate, o pimentão, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica doce. Misture bem.
Acrescente o extrato de tomate e a água. Em seguida, cozinhe em fogo médio por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até o recheio ficar encorpado e levemente úmido, sem excesso de líquido. Finalize com o cheiro-verde e desligue o fogo.
Montagem
Em uma travessa média, distribua todo o recheio de carne, formando uma camada uniforme. Cubra com o restante do purê, alisando a superfície com uma colher. Finalize com o queijo muçarela ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até o topo ficar dourado e levemente gratinado. Retire do forno e deixe descansar por 5 minutos antes de servir para manter a estrutura cremosa e firme.
Purê de mandioca
Recheio
Purê de mandioca
Coloque a mandioca em uma panela, cubra com água e adicione o sal. Cozinhe em fogo médio por cerca de 25 a 30 minutos até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente até formar um purê liso. Leve o purê ao fogo baixo e adicione o leite e a manteiga. Misture bem até obter uma textura cremosa e homogênea. Desligue o fogo e incorpore a gema, mexendo rapidamente para garantir um acabamento dourado no forno. Reserve.
Recheio
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio. Refogue a cebola por cerca de 3 minutos até ficar levemente dourada. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Depois, adicione o cogumelo e cozinhe por cerca de 5 minutos até reduzir de volume e ficar levemente dourado. Acrescente o frango, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica doce. Misture bem.
Em seguida, adicione o caldo do frango e cozinhe por cerca de 5 minutos até o recheio ficar úmido, porém sem excesso de líquido. Desligue o fogo e misture o creme de leite e a salsinha.
Montagem
Em uma travessa média, espalhe metade do purê de mandioca no fundo. Distribua o recheio de frango com cogumelo de forma uniforme. Cubra com o restante do purê, modelando a superfície com uma colher para formar leves ondulações. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até formar pontos dourados na superfície. Retire do forno e sirva ainda quente.
Purê de mandioca
Recheio
Purê de mandioca
Coloque a mandioca em uma panela, cubra com água e adicione o sal. Cozinhe em fogo médio por cerca de 25 a 30 minutos até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente até formar um purê liso. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue o alho. Acrescente a mandioca amassada e misture bem. Adicione o leite aos poucos, mexendo até atingir uma textura cremosa. Tempere com sal e reserve.
Recheio
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio. Refogue a cebola por cerca de 3 minutos até ficar levemente dourada. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Depois, adicione o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Junte o extrato de tomate, a água, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica doce. Misture bem. Acrescente o atum, a ervilha e o milho-verde. Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo delicadamente para manter a textura dos ingredientes. Desligue o fogo e misture o creme de leite e o cheiro-verde, deixando o recheio cremoso e bem incorporado.
Montagem
Em uma travessa média, espalhe metade do purê de mandioca no fundo. Distribua o recheio de atum de forma uniforme. Cubra com o restante do purê, alisando a superfície ou formando leves ondulações com a colher. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até o topo ficar levemente dourado. Retire do forno, deixe descansar por alguns minutos e sirva ainda quente.
