Escondidinho de frango com banana-da-terra: veja receita passo a passo

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 07:00
Se você é fã de escondidinho, aqui vai uma dica de prato simples de preparar, feito com ingredientes que cabem em qualquer bolso: escondidinho de frango com banana-da-terra.
A receita, que você confere abaixo com instruções de preparo passo a passo, rende aproximadamente quatro porções. Ela é perfeita para as refeições do dia a dia, e agrada em cheio aos apreciadores de pratos em que há contraste de doce e salgado.
INGREDIENTES (4 porções):
MODO DE PREPARO:
Recheio - Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho. Acrescente o frango desfiado, os tomates e os temperos. Cozinhe até apurar o sabor e o molho ficar encorpado. Reserve.
Purê de banana - Cozinhe as bananas em água até que fiquem macias. Amasse bem e acrescente a manteiga e o leite, misturando até formar um purê liso. Ajuste o sal e reserve.
Montagem - Em um refratário, coloque metade do purê de banana no fundo, adicione por cima o recheio de frango e cubra com o restante do purê. Polvilhe o queijo ralado para cobrir e leve ao forno a 180°C, de 15 a 20 minutos, para gratinar.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta