Escondidinho de frango com banana-da-terra: veja receita passo a passo

Sugestão do HZ é uma opção prática e barata para servir nas refeições do dia a dia. Prato rende em média quatro porções

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 07:00

Escondidinho de frango com banana-da-terra
O escondidinho de frango com banana é rápido de preparar Crédito: Divino Fogão/Acervo

Se você é fã de escondidinho, aqui vai uma dica de prato simples de preparar, feito com ingredientes que cabem em qualquer bolso: escondidinho de frango com banana-da-terra. 

A receita, que você confere abaixo com instruções de preparo passo a passo, rende aproximadamente quatro porções. Ela é perfeita para as refeições do dia a dia, e agrada em cheio aos apreciadores de pratos em que há contraste de doce e salgado.

Escondidinho de frango com banana-da-terra

INGREDIENTES (4 porções):

  • Recheio:
  • 500g de peito de frango desfiado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 tomates picados (ou 1 lata de molho de tomate)
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto
  • 1 colher (chá) de cominho (opcional)
  • Purê de banana:
  • 3 bananas-da-terra maduras
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • Sal a gosto
  • ½ xícara (chá) de leite (ou o quanto precisar para dar ponto de purê)
  • Finalização: 
  • Queijo ralado para gratinar (opcional)

MODO DE PREPARO:

Recheio - Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho. Acrescente o frango desfiado, os tomates e os temperos. Cozinhe até apurar o sabor e o molho ficar encorpado. Reserve.

Purê de banana - Cozinhe as bananas em água até que fiquem macias. Amasse bem e acrescente a manteiga e o leite, misturando até formar um purê liso. Ajuste o sal e reserve.

Montagem - Em um refratário, coloque metade do purê de banana no fundo, adicione por cima o recheio de frango e cubra com o restante do purê. Polvilhe o queijo ralado para cobrir e leve ao forno a 180°C, de 15 a 20 minutos, para gratinar.

Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

