Ingrediente curinga

5 receitas com banana-da-terra para o almoço

Veja como preparar opções deliciosas e práticas com essa fruta versátil
Portal Edicase

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 13:30

Banana-da-terra recheada com carne moída (Imagem: Ildi Papp | Shutterstock)
A banana-da-terra é um ingrediente versátil e nutritivo que pode transformar qualquer refeição em uma experiência deliciosa. Seu sabor levemente adocicado e sua textura firme permitem combinações surpreendentes, equilibrando pratos salgados com um toque especial. Além disso, é rica em fibras, vitaminas e minerais.
Abaixo, veja como preparar 5 receitas com banana-da-terra para o almoço!

Banana-da-terra recheada com carne moída

Ingredientes:
  • 4 bananas-da-terra firmes e descascada
  • 300 g de carne moída
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 pimentão verde sem sementes e picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de cominho
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • Azeite para untar

Veja Também

Banana pudding com biscoito de leite maltado: veja como fazer

Modo de preparo:
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne moída e refogue até ficar bem soltinha. Tempere com sal, pimenta-do-reino, cominho e páprica. Adicione o pimentão, mexa bem e cozinhe até secar um pouco o líquido. Com uma faca, faça um corte no comprimento da banana-da-terra, separando um pouco as partes. Recheie o centro com a carne moída. Cubra com queijo ralado.
Coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em 180 °C. por cerca de 15-20 minutos ou até que a banana-da-terra fique macia e o queijo derretido. Sirva em seguida.

Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes:
  • 4 bananas-da-terra cortadas em rodelas
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 pimentão verde picado
  • 2 tomates picados
  • 1/2 xícara de chá de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de azeite de dendê
  • 1/4 de xícara de chá de coentro fresco picado
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Suco de 1 limão
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até que fiquem dourados. Em seguida, adicione o pimentão e os tomates picados e refogue por mais 5 minutos até que fiquem bem cozidos. Coloque o leite de coco e o azeite de dendê. Misture bem e cozinhe por mais 5 minutos.
Coloque as rodelas de banana-da-terra na panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando, até que as bananas-da-terra fiquem bem macias e absorvam os sabores do molho. Retire do fogo e adicione o coentro. Acrescente o suco de limão, mexa e sirva em seguida.
Farofa de banana-da-terra (Imagem: Alan Camargo Fotografia | Shutterstock)
Farofa de banana-da-terra

Ingredientes: 
  • 2 bananas-da-terra firmes, descascadas e picadas
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1/2 cebola picada
  • 200 g de bacon cortado em cubos
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de farinha de milho amarela
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cheiro-verde picado para finalizar
Modo de preparo:
Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio . Adicione o bacon e frite até dourar. Acrescente a cebola e o alho, refogando até ficarem dourados e aromáticos. Adicione as bananas-da-terra e mexa delicadamente para que ela doure sem desmanchar. Acrescente aos poucos a farinha, misturando bem para absorver os sabores. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

Arroz caribenho com banana-da-terra

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de arroz
  • 1 xícara de chá de feijão-preto cozido e escorrido
  • 2 bananas-da-terra cortadas em rodelas
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 pimentão vermelho picado
  • 1 colher de chá de cominho
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 xícaras de chá de caldo de legumes
  • 1/2 xícara de chá de leite de coco
  • Coentro picado para finalizar
Modo de preparo:
Aqueça 1 colher de sopa de azeite em uma frigideira em fogo médio e frite as rodelas de banana-da-terra até dourarem dos dois lados. Reserve. Na mesma panela, adicione mais 1 colher de sopa de azeite e refogue a cebola, o alho e o pimentão até ficarem macios. Adicione o arroz, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem e adicione o caldo de legumes. Tampe e cozinhe até o arroz ficar macio. Quando o arroz estiver quase pronto, adicione o feijão-preto e o leite de coco e misture bem. Quando o arroz estiver no ponto desejado, adicione as bananas-da-terra e misture delicadamente. Finalize com coentro e sirva em seguida. 

Veja Também

5 receitas salgadas com banana que vão te surpreender

Costela com banana-da-terra

Ingredientes:
  • 1,5 kg de costela bovina cortada em pedaços
  • 3 bananas-da-terra firmes cortadas em pedaços grandes
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 tomates picados
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de chá de cominho
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 xícara de chá de caldo de carne
  • Cheiro-verde para finalizar
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure bem os pedaços de costela. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados. Adicione os tomates, o louro, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Acrescente o caldo de carne, tampe a panela e cozinhe por cerca de 40-50 minutos na pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Coloque as bananas-da-terra na panela e leve ao fogo por mais 10 minutos, com a panela destampada. Ajuste o sal, salpique cheiro-verde e sirva em seguida. 

Veja Também

6 receitas fit com biomassa de banana-verde

Bolo de banana caramelizado é dica para servir com café; veja receita

5 receitas de waffles, do tradicional ao de banana ou chocolate

