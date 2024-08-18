Bolo de banana caramelizado é dica para servir com café; veja receita

Bolo de banana caramelizado é uma ótima pedida para o café. Pensando nisso, nossa equipe selecionou uma receita de dar água na boca para adoçar o seu fim de semana.
Para prepará-la, a dica é utilizar açúcar demerara, tanto na massa quanto na calda que envolve o bolo. O ingrediente garante um dulçor especial à preparação.
BOLO DE BANANA CARAMELIZADO
Rendimento: 12 fatias
Tempo de preparo: 1h20, em média
Nível: médio
Tempo de preparo: 1h20, em média
Nível: médio
Ingredientes:
Calda:
- 1 xícara (chá) de açúcar demerara (190g)
- 1/4 xícara (chá) de água (50ml)
- 6 unidades de banana maduras cortadas em rodelas finas (900g)
- 2 colheres (chá) de canela em pó para polvilhar (4g)
- 3 unidades de ovo (180g)
- 1 xícara (chá) de açúcar demerara (190g)
- 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal (40g)
- 1 xícara (chá) de leite (200ml)
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo (220g)
- 1 colher (sopa) rasa de fermento em pó (10g)
Modo de preparo:
Calda:
- Em uma panela, leve ao fogo brando o açúcar demerara com a água, mexendo até dissolver os grãos, antes de iniciar a fervura.
- Sem mexer, ferva até obter uma calda de caramelo.
- Distribua na forma redonda grande (24x6x25cm) e espalhe o caramelo pelas laterais e pelo fundo da forma.
- Em seguida, acrescente as rodelas de bananas e polvilhe a canela em pó. Reserve.
Massa:
- Em um liquidificador, bata os ovos, o açúcar demerara, a manteiga e o leite.
- Em seguida, acrescente a farinha de trigo, aos poucos, e continue batendo.
- Por último, acrescente o fermento em pó e bata ligeiramente.
- Despeje a massa na forma caramelada sobre as bananas e asse em forno preaquecido (180ºC) por 1 hora ou até que, ao espetar um palito este saia limpo.
- Desenforme morno e sirva em seguida.
Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.