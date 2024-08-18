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Confeitaria

Bolo de banana caramelizado é dica para servir com café; veja receita

Deu vontade de um doce? Então aposte nessa sugestão do HZ para adoçar o seu fim de semana
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Agosto de 2024 às 07:00

Bolo de banana caramelizado
Bolo de banana caramelizado Crédito: União/Divulgação
Bolo de banana caramelizado é uma ótima pedida para o café. Pensando nisso, nossa equipe selecionou uma receita de dar água na boca para adoçar o seu fim de semana.
Para prepará-la, a dica é utilizar açúcar demerara, tanto na massa quanto na calda que envolve o bolo. O ingrediente garante um dulçor especial à preparação.

BOLO DE BANANA CARAMELIZADO 

Rendimento: 12 fatias
Tempo de preparo: 1h20, em média
Nível: médio

Ingredientes: 

Calda: 
  • 1 xícara (chá) de açúcar demerara (190g)
  • 1/4 xícara (chá) de água (50ml)
  • 6 unidades de banana maduras cortadas em rodelas finas (900g)
  • 2 colheres (chá) de canela em pó para polvilhar (4g)
Massa:
  • 3 unidades de ovo (180g)
  • 1 xícara (chá) de açúcar demerara (190g)
  • 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal (40g)
  • 1 xícara (chá) de leite (200ml)
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo (220g)
  • 1 colher (sopa) rasa de fermento em pó (10g)

Modo de preparo: 

Calda:
  1. Em uma panela, leve ao fogo brando o açúcar demerara com a água, mexendo até dissolver os grãos, antes de iniciar a fervura.
  2. Sem mexer, ferva até obter uma calda de caramelo.
  3. Distribua na forma redonda grande (24x6x25cm) e espalhe o caramelo pelas laterais e pelo fundo da forma.
  4. Em seguida, acrescente as rodelas de bananas e polvilhe a canela em pó. Reserve.
Massa: 
  1. Em um liquidificador, bata os ovos, o açúcar demerara, a manteiga e o leite.
  2. Em seguida, acrescente a farinha de trigo, aos poucos, e continue batendo.
  3. Por último, acrescente o fermento em pó e bata ligeiramente.
  4. Despeje a massa na forma caramelada sobre as bananas e asse em forno preaquecido (180ºC) por 1 hora ou até que, ao espetar um palito este saia limpo.
  5. Desenforme morno e sirva em seguida.
Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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