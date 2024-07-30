Cafeteria em casa: 5 receitas de bebidas feitas com café

Transformar sua cozinha em uma cafeteria é mais fácil do que você imagina! E se sempre sonhou em preparar aqueles cafés sofisticados e deliciosos, que normalmente só encontramos nessas lojas, este texto é para você.
Aqui, apresentamos cinco receitas que trazem o sabor autêntico da bebida e a experiência incrível diretamente para a sua casa.
Desde o clássico café cremoso até o indulgente latte macchiato, são opções fáceis de preparar e prometem transformar suas manhãs e pausas para o café. Confira!
LATTE MACCHIATO
Ingredientes:
- 110 ml de leite integral quente
- 25 ml de café coado forte
Modo de preparo:
Em um mixer, coloque o leite e bata até obter uma consistência cremosa e com espuma. Transfira um pouco da espuma para um recipiente e coloque o leite em uma xícara. Cubra com o café e finalize com a espuma reservada. Sirva em seguida.
CAFÉ CREMOSO
Ingredientes:
- 50 g de café solúvel em pó
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de água fervente
- 1 pitada de canela em pó
- Leite quente a gosto
Modo de preparo:
Em uma batedeira, coloque todos os ingredientes secos e misture. Adicione a água quente e bata por 10 minutos. Depois, com a ajuda de uma colher, coloque um pouco do creme em uma xícara e cubra com o leite. Sirva em seguida.
CAFÉ COM SORVETE (AFFOGATO)
Ingredientes:
- 1 bola de sorvete sabor baunilha
- 1 xícara de chá de café expresso
- Calda sabor doce de leite para decorar
Modo de preparo:
Em um copo de tamanho médio, coloque o sorvete, despeje o café e cubra com a calda. Sirva em seguida.
CAFÉ GELADO
Ingredientes:
- 1/2 xícara de chá de café coado
- 1/2 colher de chá de açúcar
- Raspas de 1 limão
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma coqueteleira, coloque todos os ingredientes, tampe e chacoalhe até dissolver o açúcar. Transfira para um copo e sirva em seguida.
MOCHA
Ingredientes:
- 40 ml de café expresso
- 150 ml de leite
- 30 ml de calda de chocolate
Modo de preparo:
Em uma coqueteleira, coloque todos os ingredientes e agite por 1 minuto. Sirva em seguida.