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Cafeteria em casa: 5 receitas de bebidas feitas com café

Saiba como preparar combinações deliciosas de forma simples e utilizando poucos ingredientes
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Julho de 2024 às 13:40

Imagem Edicase Brasil
Latte macchiato  Crédito: BarthFotografie | Shutterstock
Transformar sua cozinha em uma cafeteria é mais fácil do que você imagina! E se sempre sonhou em preparar aqueles cafés sofisticados e deliciosos, que normalmente só encontramos nessas lojas, este texto é para você.
Aqui, apresentamos cinco receitas que trazem o sabor autêntico da bebida e a experiência incrível diretamente para a sua casa.
Desde o clássico café cremoso até o indulgente latte macchiato, são opções fáceis de preparar e prometem transformar suas manhãs e pausas para o café. Confira!

LATTE MACCHIATO

Ingredientes:

  • 110 ml de leite integral quente
  • 25 ml de café coado forte

Modo de preparo:

Em um mixer, coloque o leite e bata até obter uma consistência cremosa e com espuma. Transfira um pouco da espuma para um recipiente e coloque o leite em uma xícara. Cubra com o café e finalize com a espuma reservada. Sirva em seguida.

CAFÉ CREMOSO

Ingredientes:

  • 50 g de café solúvel em pó
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de água fervente
  • 1 pitada de canela em pó
  • Leite quente a gosto

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Modo de preparo:

Em uma batedeira, coloque todos os ingredientes secos e misture. Adicione a água quente e bata por 10 minutos. Depois, com a ajuda de uma colher, coloque um pouco do creme em uma xícara e cubra com o leite. Sirva em seguida.

CAFÉ COM SORVETE (AFFOGATO)

Ingredientes:

  • 1 bola de sorvete sabor baunilha
  • 1 xícara de chá de café expresso
  • Calda sabor doce de leite para decorar

Modo de preparo:

Em um copo de tamanho médio, coloque o sorvete, despeje o café e cubra com a calda. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Café gelado Crédito: Indragiri83 | Shutterstock

CAFÉ GELADO

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de chá de café coado
  • 1/2 colher de chá de açúcar
  • Raspas de 1 limão
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, coloque todos os ingredientes, tampe e chacoalhe até dissolver o açúcar. Transfira para um copo e sirva em seguida.

MOCHA

Ingredientes:

  • 40 ml de café expresso
  • 150 ml de leite
  • 30 ml de calda de chocolate

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, coloque todos os ingredientes e agite por 1 minuto. Sirva em seguida.

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