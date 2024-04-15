Uma xícara de história: a chegada do café ao Brasil

A história do café no Brasil atravessa séculos Crédito: Sebrae/ES - Divulgação

14 de abril, o Dia Mundial do Café, é uma data que celebra nosso companheiro habitual, muitas vezes negligenciado no corre-corre diário. Porém, dentro de uma xícara de café reside uma história que atravessa séculos.

A planta tem origem na região de Kaffa, na Etiópia, África. Segundo a versão mais aceita, ela já era apreciada pelos habitantes locais por volta do século XV.

No entanto, o consumo como conhecemos hoje é uma contribuição dos árabes, que não apenas desenvolveram formas de preparar a bebida, mas também os utensílios e o serviço associados a ela.

Na Europa, apenas no século 17 teve início a difusão do consumo, que com o avanço posterior da industrialização intensificou-se, especialmente devido às suas propriedades estimulantes.

A introdução do Coffea arabica no Brasil é atribuída ao Sargento-mor Francisco de Melo Palheta, em 1727. Oriundas da Guiana Francesa, as sementes foram plantadas no Grão-Pará.

Não se sabe ao certo como o arbusto chegou, no final do século 18, ao Rio de Janeiro, onde passou a ser cultivado inicialmente como planta ornamental, símbolo de sorte e de vida.

No começo do século 19, embora já fosse um costume entre europeus e norte-americanos, o café ainda não era um hábito brasileiro. Era consumido por estrangeiros de passagem pelo país e timidamente pelos locais nas chamadas casas de pasto.

Contudo, essa novidade paulatinamente revolucionou nossa economia e conquistou a preferência nacional também no consumo, seja por seu aroma peculiar ou pelo sabor único.

O Brasil tornou-se um dos maiores produtores e consumidores de café do mundo. Desde as camadas populares até as mais abastadas, o cafezinho consagrou-se como um símbolo da hospitalidade.

Ele está presente no início do dia, na conversa com os amigos, na pausa do trabalho ou após as refeições. A cultura cafeeira encontrou em nosso país condições favoráveis para seu desenvolvimento e os grãos consolidaram-se como um produto de alta rentabilidade.