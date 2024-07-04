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Pitadas

Restaurante com café colonial e fogão a lenha é opção em Venda Nova

Conheça o Fiore di Laranja Lima e confira também: jantar com chef de São Mateus no Peppe e menu de inverno no Casa Graviola
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 19:05

Restaurante e café colonial Fiore di Laranja Lima, em Venda Nova do Imigrante
Café colonial é servido apenas nos finais de semana  Crédito: Fiore/Divulgação
O Fiore di Laranja Lima, restaurante familiar com fogão a lenha e café colonial, está entre as novidades para a temporada de inverno na região de Venda Nova do Imigrante, nas montanhas capixabas. 
Localizado em um belo sítio na comunidade de Santo Antônio do Oriente, o espaço funcionava como casa de festas e há três meses inaugurou um novo formato, sob o comando da família Fiorese. 
"No almoço, o foco é a comida caseira e o café é bem farto, com bolos, pães, tortas, galettes, brusquetas, biscoitinhos, salgadinhos e quiche, entre outros itens", explica Gabriel Fiorese, idealizador do restaurante. 
Restaurante e café colonial Fiore di Laranja Lima, em Venda Nova do Imigrante
Restaurante tem mesas ao ar livre e muito verde Crédito: Fiore/Divulgação
Tanto o almoço de domingo quanto o café colonial são servidos em sistema de bufê self-service, e o quilo custa R$ 109,90*. Um cardápio à la carte reúne opções de bebida não alcoólica, chope, café coado ou expresso, chocolate quente, chá (sete variedades/R$ 12* a xícara) e drinques (que custam a partir de R$ 30*).  
O café colonial é servido aos sábados, das 14h às 18h, e aos domingos, das 15h às 17h. Nesses horários, os clientes podem se servir de quitutes como torta de pistache com frutas vermelhas, focaccia, melba de parmesão com goiabada, bolo gelado de doce de leite com coco, torta salgada, pizza, cuca de maçã e muffin de limão com amora.  
Também são oferecidos no café itens especiais como bolo e pão temperado sem glúten e lactose. 
Restaurante e café colonial Fiore di Laranja Lima, em Venda Nova do Imigrante
Vista ao entardecer é um dos trunfos do local Crédito: Fiore/Divulgação
Disponível no domingo, das 11h às 14h30, o almoço inclui churrasco e os pratos mudam a cada semana. Feijão tropeiro, polenta, queijo na chapa, lombo suíno ao molho de laranja, quibe assado, salpicão, escondidinho de carne seca, linguicinha caseira, jiló com quiabo e purê de batata estão na lista. 
O restaurante fica na Rodovia Pedro Cola, a 12 quilômetros do centro de Venda Nova do Imigrante. Mais informações: @fioredilaranjalima. 
Restaurante e café colonial Fiore di Laranja Lima, em Venda Nova do Imigrante
Almoço é focado em comida caseira e inclui churrasco  Crédito: Fiore/Divulgação

CONEXÃO VITÓRIA X SÃO MATEUS

Em Vitória, o restaurante Peppe recebe Gabriel Bordoni, chef do Tatá Cozinha de Origem, em São Mateus, para o jantar Menu à Brasa, no dia 18/07, às 20h. Com cinco etapas, a experiência custará R$ 249* por pessoa (bebidas à parte). 
Chef Gabriel Bordoni, do restaurante Tatá Cozinha de Origem, em São Mateus
Gabriel Bordoni comanda o restaurante Tatá Cozinha de Origem, em São Mateus Crédito: Tatá/Divulgação
Coração de alface americana com molho deusa verde, tomatinhos confit, pangratatto e queijo Tulha; lula inteira na brasa com ajo blanco e brócolis tostados; e musse de chocolate e flor de sal com calda de chocolate e avelã, azeite de carvão e gelato de avelã são destaques do menu.
Reservas pelo Whatsapp (27) 99782-7538. Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto. Mais informações: @pepperestaurante.

MENU DE INVERNO NA PRAIA DO CANTO 

Até 5 de agosto, o restaurante Casa Graviola servirá um menu criado exclusivamente para o inverno, com entrada, prato principal e sobremesa, a R$ 109* por pessoa (bebidas à parte).
Sopas de alho-poró e de ervilha são opções de entrada, assim como chips de mandioca com aioli da casa trufado. Entre as escolhas de prato principal, há risoto de filé e parmesão e espaguete ao molho de cogumelos.
Sopa de alho-poró do menu de inverno do restaurante Casa Graviola
Sopa de alho-poró é uma opção de entrada no menu de inverno Crédito: Casa Graviola/Divulgação
De sobremesa, as possibilildades são trilogia de chocolate, brownie com gelato de chocolate belga e bolo de aipim e coco quentinho com gelato de tapioca. Rua Elesbão Linhares, 41, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: (27) 3201-8608 e @casagraviola.

Novo restaurante oriental em Vitória

Sabores da Tailândia, da Coreia e do Japão compõem o cardápio do mais novo restaurante oriental da Praia do Canto, em Vitória, o Banzai Dekki. A casa pertence ao empresário Luiz Unelo (Banzai, Banzai Lounge, Top Foods, T.T. Burger + Três Gordos e Figata) e começou a funcionar nesta semana em soft opening, com reservas antecipadas. Confira mais detalhes em breve, aqui, na coluna Pitadas.   
*Valores apurados em 4/07.

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA (FM 92,5)

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