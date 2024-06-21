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Pitadas

Delivery de bebidas inaugura loja com drive-thru 24 horas em Vitória

Saiba onde fica a nova loja da 247 Bebidas. Veja também: Giro delle Tagliatelle em Santa Teresa, caldos do Caranguejo do Assis e curso de vinho na Casa Mercante
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 07:00

Loja, bar e drive-trhu do delivery 247 Bebidas, em Praia de Santa Helena, Vitória
Espaço foi inaugurado este mês, em Santa Helena Crédito: Rafael Souza/Malai
Criado há cinco anos, o delivery 247 Bebidas acaba de inaugurar, em Vitória, uma loja física com bar, deque e drive-thru - este inédito no Estado para o segmento e com atendimento 24 horas.
Ao passar pelo empreendimento, que fica na Praça do Cauê, em uma das vias de acesso à Terceira Ponte, os clientes já podem fazer suas compras sem sair de seus carros, de forma automatizada. 
Comandado por Luciano Leal e Luciana Maia, pai e filha, o novo point concentra todo o portifólio de produtos do delivery, que inclui, além das bebidas alcoólicas e não alcoólicas, diversas opções de embutidos, queijos, snacks e acessórios de marca própria, como caixas e bolsas térmicas.    
Loja, bar e drive-thru do delivery de bebidas 247 Bebidas, em Vitória
Entrada do drive-thru fica em frente à Praça do Cauê Crédito: Rafael Souza/Malai
A carta reúne mais de 200 rótulos de vinhos, nacionais e importados, em garrafas de 750 ml; cerca de 50 tipos de destilados, como gim, uísque, vodca e licores variados; e oito marcas de cerveja (todas em long neck), além de refrigerantes, energéticos, isotônicos, chás e xaropes para preparo de drinques.    
Quem opta pelo happy hour no local, encontra no deque um cardápio com espetinhos (a partir de R$ 12* a unidade), combinações de queijos e frios (a partir de R$ 39*) e petiscos para compartilhar, entre eles rabada em caldo (R$ 48,50*), dobradinha no feijão branco (R$ 39,90*), moela ensopada (R$ 39,90*) e filé ao gorgonzola (R$ 85*). 

Conheça algumas opções

Das opções de coquetelaria, destacam-se clássicos como negroni, gim tônica e moscow mule, a R$ 29* cada um. O bar com serviço à la carte de drinques e petiscos abre somente de segunda a sábado, das 17h às 23h. 
O delivery funciona 24 horas e contempla Vitória (exceto Centro) e alguns bairros de Vila Velha (Praia da Costa, Itapuã, Itaparica e Centro). As bebidas são entregues em sacola lacrada ou caixa térmica sustentável preenchidas com gelo filtrado, de forma que mantenham a temperatura adequada dos produtos até seu destino final. 
O endereço é Av. Nossa Senhora da Penha, 247, Praça Cristóvão Jacques, Santa Helena, Vitória. Mais informações: @247bebidas.vitoria.   

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FESTEJOS ITALIANOS EM SANTA TERESA

Uma das atrações da 33ª Festa do Imigrante Italiano de Santa Teresa, assim como a Carretela del Vin, é o Giro delle Tagliatelle, evento gastronômico que acontecerá durante os festejos no parque de exposições da cidade no sábado (22) e no domingo (23). 
O tagliatelle é uma massa tradicional, de corte longo e reto, semelhante ao fettuccine, e será preparado pelas nonnas do Circolo Trentino di Santa Teresa. No sábado, às 19h30, e no domingo, às 12h30, essa massa ferverá em um caldeirão de um metro de altura para, em seguida, “tombar” sobre o molho.
A receita do tagliatelle é assinada pela chef Kamila Zamprogno, do Restaurante Cafe Haus. As porções serão vendidas a R$ 20* (individual) e o valor arrecadado será destinado ao Circolo Trentino. Mais informações: @festadoimigrante.santateresa. 
Il Giro delle Tagliatelle (Giro do Tagliatelle) realizado em 2023 em Santa Teresa, na Festa do Imigrante Italiano
A chef Kamila Zamprogno comanda o Giro delle Tagliatelle  Crédito: Acervo/Kamila Zamprogno

NOVOS CALDOS PARA O INVERNO 

Com a chegada do inverno, o Caranguejo do Assis lançou dois novos caldos, quentinhos, para a temporada. São eles: caldo de frutos do mar (R$ 35*) e caldo de abóbora com gorgonzola e bacon (R$ 45*).
As porções são individuais e vão à mesa acompanhadas por torradas. O bar e restaurante funciona das 11h à meia-noite e fica na Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: (27) 3289-8486 e @caranguejodoassis. 
Caldo de abóbora com gorgonzola do restaurante Caranguejo do Assis, em Vila Velha
Caldo de abóbora com gorgonzola e bacon é novidade na casa Crédito: Bruno Coelho

Minicurso com degustação de vinhos em Vila Velha

A sommelière e colunista de vinhos do HZ, Nádia Alcalde, comanda no próximo dia 27/06 o minicurso "O Essencial do Vinho", na escola Casa Mercante, em Vila Velha. A aula, que acontecerá das 19h30 às 22h30, inclui aprendizados sobre tipos de uvas, regiões vinícolas, degustação (com análise sensorial e domínio de paladar), serviço, harmonização e armazenamento de vinhos. Durante o curso, serão degustados cinco rótulos. O valor por pessoa é R$ 180* e restam poucas vagas disponíveis. Rua 15 de Novembro, 843, Centro, Vila Velha. Mais informações: @casamercante.   

*Valores apurados em 20/06.

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA (FM 92,5)

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