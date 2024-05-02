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Pitadas

Novo restaurante italiano de Vitória foca em porções para degustar

Otaciliano Degustaria foi aberto esta semana, em Santa Luiza. Veja também: kits da Maduvi para o Dia das Mães e novidade no Clericot Café
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 18:27

Restaurante Otaciliano Degustaria, em Vitória
Polvo com batata rústica é um dos destaques Crédito: Ciro Trigo
Otaciliano Degustaria é o mais novo restaurante italiano de Vitória. Como o nome sugere, o foco da casa, aberta esta semana no bairro Santa Luiza, são as pequenas porções para degustação.
"O nome e o conceito celebram a cultura italiana e sua origem. Criamos pequenas porções para que nossos clientes possam experimentar o máximo do menu”, explica o sócio-proprietário Paulo Henrique Miranda.
A cozinha é comandada pelo chef e sócio Ricardo Weiser, que empresta algumas de suas memórias afetivas ao cardápio. A receita do nhoque, por exemplo, é a mesma que consta no caderno de sua avó Linda. A massa pode ir à mesa com molho de tomate e manjericão (Al Pomodoro/R$ 29*) ou aos quatro queijos (Al 4 Formaggi/R$ 35*). 
Restaurante Otaciliano Degustaria, em Vitória
Pratos são servidos em pequenas porções, no formato de degustação Crédito: Ciro Trigo
Todos os pratos principais, entradas (para duas pessoas) e sobremesas são servidos em pequenas porções, dispostas em minitachos ou petisqueiras de cobre.
A lista de comidinhas inclui arancini (bolinho de risoto recheado com queijo/R$ 32*, quatro unidades), polvo salteado na manteiga com ervas e acompanhado de batata rústica (R$ 39*) e escalopes de mignon com demi-glace e ervas finas sobre cama de rúcula (R$ 39*). Brusqueta, almôndega, espaguete, penne, polenta frita, carpaccio, risoto e bife à parmegiana também estão na carta.
Restaurante Otaciliano Degustaria, em Vitória
Clássico italiano, o Negroni da casa custa R$ 35* Crédito: Ciro Trigo
O ambiente mescla referências à Itália clássica com um quê de modernidade. Integram o espaço, que comporta até 400 pessoas, um mosaico da artista plástica Diá; a obra Negra Monster, do tatuador e grafiteiro Iran Soares; esculturas e pinturas do artista e muralista Hugo, da Start Decor; e elementos como fonte de água, esculturas diversas e árvore iluminada.  

Conheça os ambientes

Inicialmente, o restaurante funcionará de terça a sábado, das 18h à 0h, e aos domingos, das 11h às 16h. O endereço é Rua Juiz Alexandre Martins, 160, Santa Luiza, Vitória. Mais informações: @otacilianodegustaria. 
Restaurante Otaciliano Degustaria, em Vitória
Tortinha de amendoim com praliné de amêndoas é uma das sobremesas Crédito: Ciro Trigo

DOCES PLANT-BASED PARA O DIA DAS MÃES

À frente da Maduvi, loja de doces plant-based (feitos 100% com ingredientes vegetais), a confeiteira Marina Duarte lançou dois kits presenteáveis para o Dia das Mães. Um deles é o Trio de Minibolos, com os sabores Limão e Lavanda; Maçã e Nozes; e Chocolate e Laranja (R$ 40*).  
Minibolos plant based da confeiteira Marina Duarte para Maduvi
Trio de Minibolos feitos 100% com ingredientes vegetais Crédito: Maduvi/Divulgação
Já a caixinha com cinco biscoitos amanteigados decorados, feitos especialmente para a data, custa R$ 50*. Ambas as opções já podem ser encomendadas pelo Whatsapp (27) 99759-8585, enquanto durar o estoque. Algumas unidades estarão disponíveis na loja, para pronta-entrega, a partir da próxima semana.   
A confeitaria abre de quarta a sexta, das 14h às 20h, e aos sábados, das 9h às 14h. Rua Comissário Octávio Queiroz, 200, loja 2, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @maduvi.br. 

CAFETERIA COM NOVIDADES NA CURVA

Localizado na Curva da Jurema, o Clericot Café acaba de incluir uma novidade no cardápio. Trata-se da Avocado Bowl, tigela que tem como base abacate fresco, brócolis grelhado, cebola roxa, tomate confitado, croûtons e molho de especiarias.
Para completar a combinação, o cliente deve escolher entre salmão (R$ 72*), tiras de frango grelhado (R$ 42*), camarões grelhados (R$ 62*), atum fresco (R$ 58*) e cogumelos (R$ 42*).    
Avocado Bowl com frango grelhado do Clericot Café, na Curva da Jurema, em Vitória
Avocado Bowl com tiras de frango grelhado é uma opção no café  Crédito: Clericot/Divulgação
Ovo pochê, tiras de bacon, torrada amanteigada e saladinha de frutas estão entre as opções de acompanhamento, pagas à parte. O menu de cafeteria, do qual fazem parte as tigelas, fica disponível das 7h às 19h.
O Clericot abre todos os dias e fica na Av. José Miranda Machado, 345, ao lado do Shopping Vitória, Enseada do Suá. Mais informações: @clericotcafe.  
*Valores apurados em 2/05.

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA (FM 92,5)

Clique aqui para ver todos os conteúdos da coluna Pitadas.

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