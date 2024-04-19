Vila Velha ganha cozinha experimental com jantares intimistas

Moqueca capixaba preparada em evento sobre cozinha regional Crédito: Olivier Schochlin

Um espaço dedicado a experiências gastronômicas intimistas e também a oficinas, estudos e eventos sobre comida. É assim a Macunaíma Cozinha Experimental, idealizada pelo professor e gastrônomo Murilo Góes e inaugurada este mês na Praia da Costa, em Vila Velha.

A ideia do projeto é reunir grupos de até oito pessoas dentro de uma cozinha, onde acontecem, entre outros eventos, almoços e jantares com cardápios 100% vegetais ou que também contenham ingredientes de origem animal, sempre de acordo com a agenda. "Nossa proposta busca juntar diferentes pessoas motivadas por curiosidades ou prazeres relacionados à comida", explica Murilo.

O professor e gastrônomo Murilo Góes conduz as experiências na cozinha Crédito: Olivier Schochlin

Nos almoços e jantares, os pratos são finalizados na frente dos participantes, e contextualizados antes de serem servidos. "O menu é sempre diferente, já que buscamos trabalhar com a sazonalidade dos ingredientes em um cardápio autoral. É um modelo de experiência gastronômica semelhante ao omakase japonês, degustação em que o chef escolhe os pratos e orienta o consumo dos clientes”, completa.

Pasta de jiló defumado com creme fermentado de castanha de caju Crédito: Olivier Schochlin

A agenda de eventos na cozinha é atualizada mensalmente e pode ser acompanhada pelo site www.macunaimacozinha.com.br. Nos meses de abril e maio, haverá jantares aos sábados e domingos. Os mais próximos acontecerão nos dias 20 e 21/04 (vegetal, a R$ 140 por pessoa) e 27 e 28/04 (para onívoros, também a R$ 140 por pessoa). As bebidas não estão inclusas e é cobrada taxa de rolha (R$ 40 por garrafa).

Menu 100% vegetal será servido nos dias 20 e 21 de abril Crédito: Olivier Schochlin

Entre os itens do menu vegetal estão bolinho de aipim com recheio de caponata de legumes e creme de amendoim; massa de arroz no caldo de tucupi, jambu, cogumelos e legumes; escondidinho de aipim recheado de palmito e ora-pro-nóbis; e sorbet de pitaya com infusão de hibisco, lavanda e cravo, servido com coulis de ameixa.

Sorbet de pitaya com hibisco, cravo e lavanda e geleia de ameixa com castanha Crédito: Olivier Schochlin

O menu para onívoros, por sua vez, inclui preparações como empadinha capixaba de frutos do mar; creme de milho verde com frango e quiabo; e arroz de rabada com tucupi.

A programação das próximas semanas inclui ainda um evento sobre culinária regional, que envolve uma pequena aula sobre a preparação da moqueca e da torta capixaba, seguida pela degustação dos pratos. Também será possível participar de um workshop de comida vegetal, aos sábados pela manhã, inscrevendo-se pelo site do projeto.

Crocante de polvilho com urucum e gergelim Crédito: Olivier Schochlin

A Macunaíma Cozinha Experimental fica na Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 319, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @macunaima.cozinha.

CAFÉ INAUGURA BAR COM CAMPEONATO DE BARTENDERS

Na próxima segunda-feira (22), às 20h, um campeonato de bartenders vai inaugurar o coffee bar da loja-conceito da rede de cafeterias Terrafé, na Praia do Canto. O mestre de cerimônias será Rodrigo Perdigão, bartender experiente e consultor de bares que assina a carta de drinques da casa.

A competição, que contará com dois jurados convidados e um técnico, terá baterias de um contra um e eliminação automática até o final. O campeonato recebeu ao todo 16 inscritos e acontecerá durante o expediente da cafeteria, aberto ao público.

No bar, a carta vai dos clássicos, como Negroni e Fitzgerald, até as combinações alcoólicas com café. São elas: Terrafé 43 (vodca, licor 43, baunilha e café expresso/R$ 45), Café Bourbon (bourbon, licor e café e expresso/R$ 49) e Amendoado (rum, Amaretto, expresso curto, limão siciliano e refrigerante de cola/R$ 40).

Inaugurada no início deste mês, a loja-conceito da Terrafé fica na Avenida Rio Branco, 1124. Mais informações: (27) 99500-7883.

Amendoado é uma das opções de drinque com café Crédito: Terrafé/Divulgação

Roda de Boteco faz 20 anos e anuncia novidades Prestes a completar 20 anos, o festival Roda de Boteco terá novidades em sua vigésima edição, que acontecerá entre 24 de maio e 30 de junho de 2024, com a festa de encerramento, Botecão, marcada para 5 e 6 de julho. Neste ano, o período de disputa dos bares e botecos pelo prêmio será mais longo, durando ao todo 38 dias, e o evento terá também um concurso de torresmo. Os mesmos participantes que concorrerem aos títulos de Melhor Bar e Melhor Boteco da Grande Vitória, além de Melhor Garçom, também poderão competir na categoria Torresmo. O valor do quitute será fixo, R$ 15, e não incluirá a cerveja de cortesia. A lista completa dos competidores do Roda 2024 será divulgada em breve, aqui, no HZ. Mais informações: @rodadeboteco.



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