Santa Teresa Gourmet: veja programação e destaques do festival

10 PRATOS DO FESTIVAL PARA PROVAR NOS RESTAURANTES
1
GOSTINHO CASEIRO
2
TOQUE CÍTRICO
3
PARA FÃS DE POLVO
4
MIX DE TEXTURAS
5
CARANGUEJO DO PACÍFICO
6
CONCHA CREMOSA
7
QUEIJO BRIE E PISTACHE
8
CARBONARA DIFERENTE
9
PIZZA NAPOLITANA
10
RAVIÓLI AMANTEIGADO
Degustações guiadas de cerveja e chocolate
Durante o Santa Teresa Gourmet, a chocolateria tree to bar Capitão Redighieri promove uma degustação guiada de chocolates em que os participantes conhecem a história da marca e obtêm informações sobre o plantio e a produção do cacau na região. Os tipos de cacau e suas origens, assim como a análise sensorial de aromas e sabores do chocolate, também estão na programação. O valor por pessoa é R$ 40 e as inscrições podem ser feitas pelo Whatsapp (27) 99740-2258. Já na Cervejaria Três Santas, um atrativo é a visitação guiada à fábrica com degustação de cervejas e harmonização da bebida com comida. Quanto: R$ 100 por pessoa, com reservas pelo WhatsApp (27) 99774-9787.
Doces e entradas do Santa Teresa Gourmet
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
- Praça da Cultura:
- 18h - Abertura da Cozinha da Nonna, do circuito de cervejas artesanais, do espaço com fogo de chão, parrilha e defumados, hambúrguer artesanal e da delicatéssen com serviço de vinhos
- Palco Sicoob:
- 19h – Comemoração dos 10 anos do festival
- 20h – Show com Ângulo Vertical (pop rock)
- 22h – Show com Saulo Simonassi (rock/blues)
- Palco Mercearia:
- 19h – Show com Matheus Gaspari (Pop)
- Praça da Cultura:
- 18h - Abertura da Cozinha da Nonna, do circuito de cervejas artesanais, do espaço com fogo de chão, parrilha e defumados, hambúrguer artesanal e da delicatéssen com serviço de vinhos
- Cozinha Senac Tresmann:
- 18h - Aula-show "Receitas das Nonnas" com o Projeto Viver e Reviver PMST
- 19h - Aula-show com o chef Juarez Campos (Restaurante Oriundi)
- Palco Sicoob:
- 20h - Show com Nano Vianna (rock nacional)
- 22h - Show com Danni Moraes (Rita Lee)
- Palco Mercearia:
- 19h30 - Show com Raian Sarth (sertanejo)
- Praça da Cultura:
- 11h - Abertura da Cozinha da Nonna, do circuito de cervejas artesanais, do espaço com fogo de chão, parrilha e defumados, hambúrguer artesanal e da delicatéssen com serviço de vinhos
- Cozinha Senac Tresmann:
- 16h - Aula-show de cafés especiais com a mestre de torra e barista Joici Rasseli (Claids Biscoitos)
- 17h - Aula-show com o chef Ari Cardoso (Restaurante Casa Chef Ari)
- 18h - Aula-show com a chef Kamila Zamprogno (Restaurante Cafe Haus)
- 19h - Aula-show com os chefs Alessandro Eller e Cynthia Amorim (UVV) em homenagem à cozinheira Neném do Rosário
- Palco Sicoob:
- 11h - Show com Victor Humberto & Márcia Chagas (bossa nova)
- 14h - Show com Juana Gonçalves (samba)
- 18h - Show com Renato Sabaini (MPB)
- 20h - Show com Cultura Racional (Tim Maia por Marcos Bifão)
- 22h - Show com Amaro Lima e os Mandrakes (pop/rock)
- Palco Mercearia:
- 12h - Show com Renato Sabaíni (MPB)
- 19h - Show com Igor Siverol (nacional e internacional)
- Praça da Cultura:
- 11h - Abertura da Cozinha da Nonna, do circuito de cervejas artesanais, do espaço com fogo de chão, parrilha e defumados, hambúrguer artesanal e da delicatéssen com serviço de vinhos
- Cozinha Senac Tresmann:
- 11h - Aula-show com a chef Larissa Tófoli (Tófoli Gelato)
- 12h - Aula-show de chocolate da fruta à barra com Marcos Redighieri (Capitão Redighieri)
- 13h - Aula-show com o assador e churrasqueiro Anderson Costelitos
- Palco Sicoob:
- 10h30 - Recreação Infantil
- 12h - Show com Soturno Jazz Band (jazz)
- 13h - Gruppo folkloristico do Circolo Trentino di Santa Teresa
- 14h - Show com Dinho Loss (pop rock e MPB)
- 17h - Show com Breno Tardin Power Trio (pop rock)
- 19h - Show com Os Alagados (cover de Paralamas do Sucesso)
- Palco Mercearia:
- 12h - Show com Rapha Marques (internacional)
- Sexta-feira (19/04)
- 22h - Show sertanejo com Zé Fernando Cowboy
- 0h30 - DJ Guili
- Sábado (20/04)
- 22h - Show sertanejo com Flavyan Bastos
- 0h30 - DJ Guili
- 14h - Ninety in Box
- Música ao vivo e recreação infantil nos dias 20 e 21/04
Quando: de 18 a 21 de abril de 2024
Onde: na Praça da Cultura, próximo à rodoviária de Santa Teresa, e em mais de 40 estabelecimentos gastronômicos da cidade
Mais informações: @festivalsantateresagourmet
Realização: Instituto Panela de Barro com apoio da Prefeitura de Santa Teresa, da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).