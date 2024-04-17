Sabores da Itália

Santa Teresa Gourmet: veja programação e destaques do festival

Evento gastronômico chega à 10ª edição nos dias 18, 19, 20 e 21 de abril, com shows gratuitos e pratos especiais nos restaurantes
Evelize Calmon

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 19:52

O festival Santa Teresa Gourmet, um dos principais eventos do calendário gastronômico capixaba, completa 10 anos em 2024 e realiza sua décima edição entre os dias 18 e 21 de abril, com uma programação repleta de música, cultura e boa comida italiana nos restaurantes da cidade. 
O evento faz parte das comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil e concentra suas atividades na Praça da Cultura, no Centro, em uma ampla estrutura com cozinha-show, praça de alimentação, circuito de cervejarias, cantina italiana, churrasco, mercearia, adega, feira com artesanato e produtos da agroindústria e palco para shows musicais. A entrada é gratuita.
Outro destaque é o circuito gastronômico com pratos, entradas, petiscos, doces e sobremesas especiais em cerca de 30 endereços teresenses, de cafeterias a restaurantes, passando por cervejarias e food trucks. Nesses locais, as opções custarão entre R$ 7 (unidade de quindim no Café Zanoni) e R$ 850 (prato para quatro pessoas no Magazzino Fioravante).
A cozinha-show também é um atrativo, com aulas de chefs renomados no Estado, como Juarez Campos, Kamila Zamprogno, Ari Cardoso e Alessandro Eller, além de workshops com especialistas em churrasco, chocolate e café especial. 
Confira a seguir os destaques da gastronomia e a programação cultural completa nos quatro dias de Santa Teresa Gourmet.  

10 PRATOS DO FESTIVAL PARA PROVAR NOS RESTAURANTES 

1

GOSTINHO CASEIRO

Mãe e Filhos Restaurante - Polpetone recheado com creme de queijo e acompanhado de fettuccine caseiro ao molho caprese (R$ 95, para duas pessoas). (27) 996334-1260 e @restaurantemaeefilhosst. FOTO: Joel Oliveira   

2

TOQUE CÍTRICO

Restaurante Cafe Haus - Fagottini de camarão e ricota, no molho de alho-poró, com farofinha de limão (R$ 99/individual). (27) 99528-6365 e @restaurantecafehaus. FOTO: Joel Oliveira

3

PARA FÃS DE POLVO

Santa Canela Gastrobar - Sorrentino de polvo com fonduta trufada de queijo meia cura, pasta putanesca, espuma de manjericão e crispy de socol (R$ 112, individual). (27) 98825-9903 e @santacanelagastrobar. FOTO: Joel Oliveira

4

MIX DE TEXTURAS

Giardino Ristorante - Orechiette à putanesca com camarões, fonduta de queijo pecorino, pancetta crocante e azeite de alho-poró (R$ 99, individual). (27) 99837-9513 e @giardinoristorant. FOTO: Ivan Willian  

5

CARANGUEJO DO PACÍFICO

Magazzino Fioravante - Centolla (caranguejo de águas profundas da Terra do Fogo, no Oceano Pacífico) acompanhado de arroz cremoso com legumes e temperos (R$ 850, para quatro pessoas). (27) 99984-9020 e @magazzinofioravante. FOTO: Joel Oliveira 

6

CONCHA CREMOSA

Unic Bistrô - Conchiglione de bacalhau com requeijão, salsa e pimentões sobre nata de parmesão e azeite trufado com salsa (R$ 89, individual). @_unicmassas. FOTO: Unic/Divulgação  

7

QUEIJO BRIE E PISTACHE

Armazém Caravaggio - Ravióli de pistache com queijo brie e ricota, molho de limão siciliano e laranja, filé mignon grelhado e farofa crocante de pistache (R$ 120/individual). (27) 99747-3449 e @armazemcaravaggio. FOTO: Joel Oliveira 

8

CARBONARA DIFERENTE

Gioconda Cantina Italiana - Risoto à carbonara com guanciale acompanhado de pancetta ao molho de vinho de jabuticaba (R$ 82, individual). (27) 99837-9513 e @gioconda.cantinaitaliana. FOTO: Ivan Willian

9

PIZZA NAPOLITANA

Pasta Fine Tradizione - Pizza napolitana de palmito com pimenta biquinho, azeitona preta e manjericão (R$ 60, para duas pessoas). (27) 99997-9077 e @pasta.fine. FOTO: Joel Oliveira  

10

RAVIÓLI AMANTEIGADO

Fabrício Bar e Restaurante - Ravióli de queijo brie e pera na manteiga com crispy de Parma (R$ 84, individual). (27) 99812-0509 e @fabriciobarerestaurante. FOTO: Fabrício/Instagram

Degustações guiadas de cerveja e chocolate

Durante o Santa Teresa Gourmet, a chocolateria tree to bar Capitão Redighieri promove uma degustação guiada de chocolates em que os participantes conhecem a história da marca e obtêm informações sobre o plantio e a produção do cacau na região. Os tipos de cacau e suas origens, assim como a análise sensorial de aromas e sabores do chocolate,  também estão na programação. O valor por pessoa é R$ 40 e as inscrições podem ser feitas pelo Whatsapp (27) 99740-2258. Já na Cervejaria Três Santas, um atrativo é a visitação guiada à fábrica com degustação de cervejas e harmonização da bebida com comida. Quanto: R$ 100 por pessoa, com reservas pelo WhatsApp (27) 99774-9787. 

Doces e entradas do Santa Teresa Gourmet

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

QUINTA-FEIRA (18/04)
  • Praça da Cultura: 
  • 18h - Abertura da Cozinha da Nonna, do circuito de cervejas artesanais, do espaço com fogo de chão, parrilha e defumados, hambúrguer artesanal e da delicatéssen com serviço de vinhos
  • Palco Sicoob:
  • 19h – Comemoração dos 10 anos do festival
  • 20h – Show com Ângulo Vertical (pop rock)
  • 22h – Show com Saulo Simonassi (rock/blues)
  • Palco Mercearia:
  • 19h – Show com Matheus Gaspari (Pop)
SEXTA-FEIRA (19/04)
  • Praça da Cultura: 
  • 18h - Abertura da Cozinha da Nonna, do circuito de cervejas artesanais, do espaço com fogo de chão, parrilha e defumados, hambúrguer artesanal e da delicatéssen com serviço de vinhos 
  • Cozinha Senac Tresmann:
  • 18h - Aula-show "Receitas das Nonnas" com o Projeto Viver e Reviver PMST
  • 19h - Aula-show com o chef Juarez Campos (Restaurante Oriundi)
  • Palco Sicoob:
  • 20h - Show com Nano Vianna (rock nacional)
  • 22h - Show com Danni Moraes (Rita Lee)
  • Palco Mercearia:
  • 19h30 - Show com Raian Sarth (sertanejo)
SÁBADO (20/04)
  • Praça da Cultura: 
  • 11h - Abertura da Cozinha da Nonna, do circuito de cervejas artesanais, do espaço com fogo de chão, parrilha e defumados, hambúrguer artesanal e da delicatéssen com serviço de vinhos
  • Cozinha Senac Tresmann:
  • 16h - Aula-show de cafés especiais com a mestre de torra e barista Joici Rasseli (Claids Biscoitos)
  • 17h - Aula-show com o chef Ari Cardoso (Restaurante Casa Chef Ari)
  • 18h - Aula-show com a chef Kamila Zamprogno (Restaurante Cafe Haus)
  • 19h - Aula-show com os chefs Alessandro Eller e Cynthia Amorim (UVV) em homenagem à cozinheira Neném do Rosário
  • Palco Sicoob:
  • 11h - Show com Victor Humberto & Márcia Chagas (bossa nova)
  • 14h - Show com Juana Gonçalves (samba)
  • 18h - Show com Renato Sabaini (MPB)
  • 20h - Show com Cultura Racional (Tim Maia por Marcos Bifão)
  • 22h - Show com Amaro Lima e os Mandrakes (pop/rock)
  • Palco Mercearia:
  • 12h - Show com Renato Sabaíni (MPB)
  • 19h - Show com Igor Siverol (nacional e internacional)
DOMINGO (21/04)
  • Praça da Cultura: 
  • 11h - Abertura da Cozinha da Nonna, do circuito de cervejas artesanais, do espaço com fogo de chão, parrilha e defumados, hambúrguer artesanal e da delicatéssen com serviço de vinhos
  • Cozinha Senac Tresmann:
  • 11h - Aula-show com a chef Larissa Tófoli (Tófoli Gelato)
  • 12h - Aula-show de chocolate da fruta à barra com Marcos Redighieri (Capitão Redighieri)
  • 13h - Aula-show com o assador e churrasqueiro Anderson Costelitos
  • Palco Sicoob:
  • 10h30 - Recreação Infantil
  • 12h - Show com Soturno Jazz Band (jazz)
  • 13h - Gruppo folkloristico do Circolo Trentino di Santa Teresa
  • 14h - Show com Dinho Loss (pop rock e MPB)
  • 17h - Show com Breno Tardin Power Trio (pop rock)
  • 19h - Show com Os Alagados (cover de Paralamas do Sucesso)
  • Palco Mercearia:
  • 12h - Show com Rapha Marques (internacional)
ROTA COUNTRY
  • Sexta-feira (19/04)
  • 22h - Show sertanejo com Zé Fernando Cowboy
  • 0h30 - DJ Guili
  • Sábado (20/04)
  • 22h - Show sertanejo com Flavyan Bastos
  • 0h30 - DJ Guili
RUA DO LAZER - ROCK NA PRAÇA
  • Sábado (20/04)
  • 14h - Ninety in Box
ARMAZÉM CARAVAGGIO
  • Música ao vivo e recreação infantil nos dias 20 e 21/04  
10º FESTIVAL SANTA TERESA GOURMET - A ITÁLIA É AQUI
Quando: de 18 a 21 de abril de 2024
Onde: na Praça da Cultura, próximo à rodoviária de Santa Teresa, e em mais de 40 estabelecimentos gastronômicos da cidade   
Mais informações: @festivalsantateresagourmet
Realização: Instituto Panela de Barro com apoio da Prefeitura de Santa Teresa, da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).

