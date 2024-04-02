Conheça o famoso bolinho de aipim de Meaípe, em Guarapari

Há quase 40 anos, quem visita Meaípe, em Guarapari , acaba sendo atraído por uma receita tradicional da região. O famoso bolinho de aipim é parte da história e da cultura da Cidade Saúde, e desde os anos 90 é um dos maiores atrativos do município, que vai muito além de suas praias e cachoeiras.

Em Meaípe, quem popularizou a receita foi a Dona Zezé, comerciante do bairro que passou a tradição de geração em geração de sua família que, até hoje, honra a memória da matriarca reproduzindo e aprimorando o bolinho.

“No final dos anos 1980, começo dos anos 90, o bolinho ficou bem conhecido, formava filas. Hoje temos a tradição do bolinho de aipim como se fosse a moqueca capixaba aqui pra gente”, conta Geraldo José, filho da Dona Zezé.