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Genuinamente capixaba: conheça mais sobre o Socol, iguaria exclusiva do ES

De origem da carne suína, o alimento tem uma forma específica e detalhista na preparação, e pode demorar semanas para que esteja 100% pronta para consumo
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 31 de Março de 2024 às 10:00

Capital Nacional do Agroturismo, Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, é a casa da tradicional polenta, dos berrantes e de muitas histórias da tradição italiana, além de abrigar uma verdadeira delícia que só pode ser produzida dentro de seu território: o Socol.
Essa iguaria, feita a partir do lombo do porco, tem uma forma muito específica em sua preparação, e pode demorar semanas para que esteja 100% pronta para consumo. Não basta só extrair a carne suína: é necessário temperar, envolver na pele do porco, colocar na rede e pendurar em ganchos, onde fica de dois a quatro meses em um processo de maturação.
A ideia surgiu com os imigrantes italianos, como uma maneira de preservar a carne, já que a refrigeração de alimentos era um desafio há anos atrás. Desde então, a tradição vem atravessando gerações e o produto ganha cada vez mais espaço nas prateleiras dos mercados, nas casas capixabas e ao redor do Brasil e do mundo.
Para muitas famílias de Venda Nova, o Socol é sinônimo de festejo. Usado até mesmo para ser o alimento principal oferecido para uma visita em casa, atualmente, a iguaria tem até uma festa que celebra sua tradição na cidade.
Confira no vídeo acima mais detalhes sobre o alimento genuinamente capixaba!
* Com informações da repórter Elis Carvalho, do Em Movimento, da TV Gazeta;

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