Genuinamente capixaba: conheça mais sobre o Socol, iguaria exclusiva do ES

Essa iguaria, feita a partir do lombo do porco, tem uma forma muito específica em sua preparação, e pode demorar semanas para que esteja 100% pronta para consumo. Não basta só extrair a carne suína: é necessário temperar, envolver na pele do porco, colocar na rede e pendurar em ganchos, onde fica de dois a quatro meses em um processo de maturação.

A ideia surgiu com os imigrantes italianos, como uma maneira de preservar a carne, já que a refrigeração de alimentos era um desafio há anos atrás. Desde então, a tradição vem atravessando gerações e o produto ganha cada vez mais espaço nas prateleiras dos mercados, nas casas capixabas e ao redor do Brasil e do mundo.

Para muitas famílias de Venda Nova, o Socol é sinônimo de festejo. Usado até mesmo para ser o alimento principal oferecido para uma visita em casa, atualmente, a iguaria tem até uma festa que celebra sua tradição na cidade.

Confira no vídeo acima mais detalhes sobre o alimento genuinamente capixaba!