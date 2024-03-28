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Pitadas

Padaria artesanal pioneira em Vitória abre loja em Jardim Camburi

Nova unidade da Jucá foi inaugurada esta semana. Veja também: lançamentos da Kaffa Cafeteria e novidade da rede oriental Yan Ping
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Março de 2024 às 19:05

Padaria Jucá abre loja em Jardim Camburi
Vitrine tem de croissants a sanduíches  Crédito: Fernando Madeira
Primeira padaria artesanal de Vitória a contar com uma loja física, inaugurada em 2018 na Mata da Praia, a Jucá abriu nesta semana uma nova unidade.
Espaçosa, aconchegante e com mesas em espaço climatizado, a loja fica em um cantinho tranquilo de Jardim Camburi, bairro onde reside a padeira e sócia Luciana Jucá. "Foi aqui que tudo começou, em 2016, quando eu fazia pães em casa", relembra.         
Padaria Jucá abre loja em Jardim Camburi
A padeira Luciana Jucá Crédito: Fernando Madeira
Alagoana de Maceió, Luciana foi uma das primeiras a trabalhar com pães de fermentação natural no Espírito Santo. Em sua vitrine novinha em folha, ela mantém fixos seus pães campeões de vendas: sourdough, de aipim, ciabatta, 100% integral e baguete.
Também saem do forno croissants, cookies, cinnamon rolls, cruffins, supremes, tortinhas de leite condensado, bolinhos de banana com doce de leite e sonhos, entre outras delícias da talentosa Jucá.   
Padaria Jucá abre loja em Jardim Camburi
Padaria tem mesas ao ar livre e salão climatizado  Crédito: Fernando Madeira
Dois pães especiais entram em cena a cada semana, e os sabores do mês de abril já estão definidos: de 2 a 6/04, haverá pães de sementes e de laranja; de 9 a 13, estarão em cartaz gorgonzola e brioches; de 12 a 20, de azeite e de canela; e de 23 a 27 será possível levar para casa de ervas e bressane.
A casa também oferece sanduíches, que devem ser pedidos diretamente no balcão para viagem ou consumo no local.
Destaque para os recém-lançados De Taioba, ao estilo queijo quente (R$ 34) mas com taioba refogada e queijo do reino derretido, e Panini Chipotle, recheado com peito de frango defumado e maionese de chipotle (R$ 36).  

Destaques do cardápio

O coado (puro ou com leite) segue como única opção de café para acompanhar pães, doces e sandubas. Nos primeiros dias de funcionamento, o atendimento será de terça a sexta, das 12h às 21h, e sábado, das 8h30 às 17h30. Rua Agenor Amaro dos Santos, 920, Jardim Camburi. Mais informações: @jucanacozinha.   

COM NOVO CHEF, CAFETERIA LANÇA MENU MENSAL

Em Jardim da Penha, a Kaffa Cafeteria lança um novo cardápio a partir de segunda-feira (1º) de abril, com criações do novo chef da casa, Paulo Merêncio. Entre as opções, que serão fixas durante todo o mês de abril, há itens de brunch, almoço e lanche da tarde. 
No almoço, das 11h30 às 15h, o destaque mensal é a salada de bifum, opção vegana a R$ 40 (individual) - é possível adicionar mix de cogumelos, lombo suíno ou peito de frango (R$ 12 cada um). 

Cardápio de abril

Em cartaz durante todo o expediente, o sanduíche de mortadela vem no pão brioche com queijo prato, mostarda escura, picles de pepino, alface e tomate (R$ 32), e também sai na versão vegana.
Outra pedida para qualquer hora do dia é a lasanha, nas versões bolonhesa (R$ 48, com molho sugo e mix de folhas) e vegetariana, de cogumelos com alho-poró. 
Na ala dos doces, um lançamento é o bolo gelado de chocolate (R$ 15 a fatia). A Kaffa abre de segunda a sexta, das 9 às 20h, e aos sábados, das 9 às 13h30. Av. Anisio Fernandes Coelho, 1.850, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @kaffacafeteria e (27) 99759-4451 (Whatsapp). 

VILA VELHA GANHA ORIENTAL COM ÁREA KIDS

Com um modelo diferente do proposto em suas lojas de shopping, o Yan Ping inaugurou no início deste mês uma unidade na Praia da Costa, na Rua Henrique Moscoso. Trata-se do primeiro restaurante oriental do Estado com área kids.  
Sob o comando do casal de empresários Carlito e Cei Fa Andrade, o novo espaço conta com bufê, pratos executivos (R$ 19,90, de segunda a sexta), opções à la carte e carta de drinques.
O funcionamento é das 11h às 23h, todos os dias, com self-service no almoço (R$ 129,90/kg) e bufê livre a partir das 18h (R$ 99,90 por pessoa). A loja está localizada na Rua Henrique Moscoso, 616, próximo ao posto Petrobras e ao supermercado Carone. 
Bufê do restaurante Yan Ping, na Praia da Costa, Vila Velha
Bufê do novo restaurante tem valor promocional a partir das 18h  Crédito: Agência Dellossi
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