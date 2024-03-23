Rodízio de drinques é destaque em restaurante de Jardim Camburi

Drinques do restaurante Empório Mendes Gourmet, em Jardim Camburi Crédito: Upli Vídeos

Em meio à febre dos rodízios na Grande Vitória, que englobam diversas especialidades gastronômicas, um charmoso restaurante de Jardim Camburi inova com um serviço especial de coquetéis. Mas o rodízio de drinques é apenas um dos trunfos do Empório Mendes Gourmet para agradar à clientela.

A casa, comandada pelos irmãos Heliuton e Adailton Mendes, também aposta no rodízio de risotos como diferencial, e incluirá fondue no cardápio fixo a partir de abril.

O rodízio de drinques é servido exclusivamente às sextas-feiras, das 18h às 22h, a R$ 59,90* por pessoa. Pagando esse valor, o cliente pode beber à vontade qualquer uma das seis opções de coquetel da semana - e a carta sempre varia. Os drinques da modalidade rodízio têm em média 150ml.

Risoto Jardim Camburi, de camarão VM com tomate pelado e especiarias Crédito: Ciro Trigo

Já o rodízio de risotos acontece toda quinta, também das 18h às 22h*. O prato italiano é um carro-chefe e dá fama à casa desde o restaurante que o antecedeu naquele endereço, o extinto Empório Auguri. Na rodada especial, das 18h às 22h, são oferecidos seis tipos de risoto, à vontade, e as receitas mudam semanalmente. O preço por pessoa é R$ 89,90.

O fondue, comumente encontrado em restaurantes nas montanhas, faz sucesso no local em versões para duas (R$ 169,90*) e quatro pessoas (R$ 229,90*). A mais básica contém camarão médio, baby beef grelhado, batata rústica, brócolis e pão da casa, acompanhados por fonduta de quatro queijos.

Fondue Mendes: opção serve duas pessoas Crédito: Ciro Trigo

Além dos rodízios e do fondue, o empório tem uma ampla variedade de petiscos, que vai desde o bolinho de costela do chef, com massa de aipim e especiarias recheada com carne desfiada e queijo (R$ 62,90*/oito unidades), até o varal de frios, composto de presunto de Parma, salaminho, queijos, arancini, geleia de amora e pães da casa (R$ 189,90*).

Varal de frios contém embutidos, queijos e até bolinho de risoto Crédito: Ciro Trigo

O funcionamento é de terça a sexta, das 17h às 23h30; sábado, das 11h às 23h30; e domingo, das 11h às 16h. Rua Alípio da Costa e Silva, 39, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @mendesgourmetvix.

RESTAURANTE COM TARANTELA CHEGA A VILA VELHA

A Tomatto Trattoria, famosa em Vitória pela animação no "momento da tarantela", em que os clientes são convidados pela equipe a girar guardanapos ao som do clássico ritmo italiano, acaba de inaugurar uma unidade em Vila Velha.

A casa é a mais nova integrante do grupo Uaine, comandado pelo empresário Leonardo Freitas, e foi aberta na última quinta-feira (21). O endereço é o número 739 da Avenida Hugo Musso, onde funcionava o Ugo Restaurante, na Praia da Costa.

Momento da tarantela na inauguração da casa, na última quinta (21) Crédito: Bruno Gonçalves

O restaurante vai abrir para almoço todos os dias, das 12h às 16h, e para jantar de terça a domingo, das 18h à meia-noite. reservas: (27) 99261-6714. Mais informações: @tomattotrattoriavilavelha.

Sunset com finger foods em Santa Teresa Nas montanhas, o restaurante Cafe Haus realiza neste sábado (23) a primeira edição do Sunset Haus, um evento dançante regado a entradas e comidinhas no estilo finger food. A música vi ficar a cargo da DJ Larissa Tantan, e a festa começará às 17h. O valor por pessoa é R$ 169 (bebidas à parte) e dá direito a consumir à vontade todos os itens do menu, criado especialmente para a ocasião pela chef Kamila Zamprogno. Reservas e mais informações: (27) 99277-5264 e @restaurantecafehaus. Av. José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa.

*Valores apurados em 22/03.

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