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Pitadas

Rodízio de drinques é destaque em restaurante de Jardim Camburi

Empório Mendes Gourmet também tem rodizio de risotos. Veja também: inauguração do Tomatto em Vila Velha e sunset no Cafe Haus
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 22 de Março de 2024 às 21:52

Drinques do restaurante Empório Mendes Gourmet, em Jardim Camburi
Drinques do restaurante Empório Mendes Gourmet, em Jardim Camburi Crédito: Upli Vídeos
Em meio à febre dos rodízios na Grande Vitória, que englobam diversas especialidades gastronômicas, um charmoso restaurante de Jardim Camburi inova com um serviço especial de coquetéis. Mas o rodízio de drinques é apenas um dos trunfos do Empório Mendes Gourmet para agradar à clientela. 
A casa, comandada pelos irmãos Heliuton e Adailton Mendes, também aposta no rodízio de risotos como diferencial, e incluirá fondue no cardápio fixo a partir de abril. 
O rodízio de drinques é servido exclusivamente às sextas-feiras, das 18h às 22h, a R$ 59,90* por pessoa. Pagando esse valor, o cliente pode beber à vontade qualquer uma das seis opções de coquetel da semana - e a carta sempre varia. Os drinques da modalidade rodízio têm em média 150ml.   
Risoto de camarão do Empório Mendes Gourmet, em Jardim Camburi
Risoto Jardim Camburi, de camarão VM com tomate pelado e especiarias Crédito: Ciro Trigo
Já o rodízio de risotos acontece toda quinta, também das 18h às 22h*. O prato italiano é um carro-chefe e dá fama à casa desde o restaurante que o antecedeu naquele endereço, o extinto Empório Auguri. Na rodada especial, das 18h às 22h, são oferecidos seis tipos de risoto, à vontade, e as receitas mudam semanalmente. O preço por pessoa é R$ 89,90.  
O fondue, comumente encontrado em restaurantes nas montanhas, faz sucesso no local em versões para duas (R$ 169,90*) e quatro pessoas (R$ 229,90*). A mais básica contém camarão médio, baby beef grelhado, batata rústica, brócolis e pão da casa, acompanhados por fonduta de quatro queijos. 
Fondue do Empório Mendes Gourmet, em Vitória
Fondue Mendes: opção serve duas pessoas Crédito: Ciro Trigo
Além dos rodízios e do fondue, o empório tem uma ampla variedade de petiscos, que vai desde o bolinho de costela do chef, com massa de aipim e especiarias recheada com carne desfiada e queijo (R$ 62,90*/oito unidades), até o varal de frios, composto de presunto de Parma, salaminho, queijos, arancini, geleia de amora e pães da casa (R$ 189,90*). 
Varal de petiscos do Empório Mendes Gourmet, em Jardim Camburi
Varal de frios contém embutidos, queijos e até bolinho de risoto Crédito: Ciro Trigo
O funcionamento é de terça a sexta, das 17h às 23h30; sábado, das 11h às 23h30; e domingo, das 11h às 16h. Rua Alípio da Costa e Silva, 39, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @mendesgourmetvix.  

RESTAURANTE COM TARANTELA CHEGA A VILA VELHA

A Tomatto Trattoria, famosa em Vitória pela animação no "momento da tarantela", em que os clientes são convidados pela equipe a girar guardanapos ao som do clássico ritmo italiano, acaba de inaugurar uma unidade em Vila Velha. 
A casa é a mais nova integrante do grupo Uaine, comandado pelo empresário Leonardo Freitas, e foi aberta na última quinta-feira (21). O endereço é o número 739 da Avenida Hugo Musso, onde funcionava o Ugo Restaurante, na Praia da Costa.
Inauguração do restaurante Tomatto Trattoria em Vila Velha
Momento da tarantela na inauguração da casa, na última quinta (21)   Crédito: Bruno Gonçalves
O restaurante vai abrir para almoço todos os dias, das 12h às 16h, e para jantar de terça a domingo, das 18h à meia-noite. reservas: (27) 99261-6714. Mais informações: @tomattotrattoriavilavelha. 

Sunset com finger foods em Santa Teresa

Nas montanhas, o restaurante Cafe Haus realiza neste sábado (23) a primeira edição do Sunset Haus, um evento dançante regado a entradas e comidinhas no estilo finger food. A música vi ficar a cargo da DJ Larissa Tantan, e a festa começará às 17h. O valor por pessoa é R$ 169 (bebidas à parte) e dá direito a consumir à vontade todos os itens do menu, criado especialmente para a ocasião pela chef Kamila Zamprogno. Reservas e mais informações: (27) 99277-5264 e @restaurantecafehaus. Av. José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa.  
*Valores apurados em 22/03.

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