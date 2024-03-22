Fest Gastronomia 2024: megaevento será realizado em novembro

Vanessa da Mata foi destaque na primeira edição do evento Crédito: Pedro Oliver

Sucesso total em 2023, o Fest Gastronomia já tem datas para acontecer neste ano: 14, 15 e 16 de novembro, incluindo o feriado do Dia da Proclamação da República.

O megaevento de cultura e gastronomia criado pela Rede Gazeta será realizado novamente na área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória, com shows nacionais, aulas de culinária com chefs renomados e praça de alimentação reunindo os melhores restaurantes capixabas, entre outras atrações.

Fest Gastronomia 2023 reuniu mais de 15 mil pessoas em três dias Crédito: Rede Gazeta/Divulgação

A cerimônia de entrega do troféu HZ Gastrô, que premia os melhores restaurantes do Estado, também está garantida no Fest, e acontecerá na noite de quinta-feira (14), véspera do feriado.

Ao longo de 2024, novas casas serão eleitas pelo público por meio de votação popular, e uma personalidade da gastronomia capixaba será homenageada. Os detalhes sobre a premiação deste ano serão divulgados em breve, aqui, no HZ.

Primeira edição do HZ Gastrô premiou 13 categorias Crédito: Arthur Louzada

Para o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, o Fest Gastronomia de 2024 vai proporcionar uma experiência que incentiva toda a cadeia da gastronomia capixaba. "O evento repetirá o sucesso da primeira edição, ocorrendo no feriado de 15 de novembro e contando com shows de atrações locais e nacionais, além da premiação dos melhores restaurantes capixabas. Além disso, os participantes poderão desfrutar de pratos elaborados a preços populares", adianta.

Evento contou com aulas-show gratuitas de gastronomia Crédito: Vitor Jubini

NOVIDADES NA PROGRAMAÇÃO

Na segunda edição do Fest, as programações musical e de aulas-show de culinária prometem dar ainda mais brilho à cena local, incluindo um número maior de talentos da cozinha e da música do Espírito Santo.

Outra novidade que já está sendo considerada pela produção do evento é uma programação especial para comemorar os 150 anos da imigração italiana no Brasil.

"O Fest Gastronomia fortalece a importância de grandes eventos no Espírito Santo, ainda mais quando têm um papel transformador na economia local por meio do turismo e da cultura. É uma excelente oportunidade para que os pequenos produtores da nossa região possam atingir crescimento em seus negócios. O evento não só promove a culinária capixaba, mas também valoriza os talentos locais, proporcionando uma plataforma para os restaurantes mostrarem suas habilidades e competirem de forma saudável", completa Márcio.

Aula do chef Claude Troisgros abriu o evento em 2023 Crédito: Vitor Jubini

FEST GASTRONOMIA 2023

Criado pela Rede Gazeta para celebrar a diversidade gastronômica do Espírito Santo e valorizar os restaurantes capixabas, o Fest Gastronomia foi realizado pela primeira vez nos dias 7, 8 e 9 de julho de 2023, na área de eventos do Álvares Cabral, reunindo cerca de 15 mil pessoas nos três dias.

Shows de Frejat, Vanessa da Mata, André Prando, Amaro Lima e Dona Fran animaram o público, que pôde assistir a aulas de chefs como Claude Troisgros, Kátia Barbosa, Juarez Campos e José Almiro (Churrasqueadas).

Frejat agitou o público na primeira noite do festival Crédito: Vitor Jubini

RELEMBRE A 1ª EDIÇÃO DO FEST GASTRONOMIA