Festival de cerveja agita Colina de Laranjeiras com muito rock

O fim de semana será agitado para os cervejeiros na Serra durante o Colina's Beer, festival com cerveja artesanal, gastronomia e shows ao ar livre marcado para os dias 22 e 23 de março, sexta e sábado, no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras.
O evento é gratuito, mas os ingressos sem custo devem ser reservados com antecedência pelo site Sympla.
Além do rock 'n' roll, garantido pelas bandas Trilha, Duets e Calibre de Rosas, e pelo cantor Cadu Caruzo, cover de Cazuza, o festival contará com a presença das cervejarias capixabas Kombeer e Wild West. Durante o evento, os chopes custarão em média R$ 12, variando de acordo com o estilo.
Na parte gastronômica do evento, que será realizado na varanda do shopping, as opções ficam a cargo do food truck Rockmassa, especializado em batata gourmet e hambúrguer. A estrutura contará ainda com espaço kids.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
A programação começa às 18h de sexta-feira (22), como show da banda Duets a partir das 18h30 e um repertório recheado de sucessos do rock oitentista nacional e internacional. Às 21h, sobe ao palco a banda Trilha, com mais clássicos do rock e outras releituras que marcaram época.
No sábado (23), a festa começa um pouco mais cedo, às 16h, e vai até as 22h. O rock começa às 17h com a banda Calibre de Rosas, da Serra, cover do Guns N’ Roses. Para encerrar, às 20h, Cadu Caruzo comanda um revival dos hits de Cazuza, um dos maiores ícones do rock nacional.
FESTIVAL COLINA'S BEER
Quando: nos dias 22 e 23 de março (sexta e sábado) de 2024
Horários: sexta (22) a partir das 18h e sábado (22) a partir das 16h
Onde: Shopping Montserrat, varanda, L3, Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra
Ingressos: são gratuitos e devem ser adquiridos na página do evento dentro da plataforma Sympla.
Mais informações: @shoppingmontserrat.
Quando: nos dias 22 e 23 de março (sexta e sábado) de 2024
Horários: sexta (22) a partir das 18h e sábado (22) a partir das 16h
Onde: Shopping Montserrat, varanda, L3, Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra
Ingressos: são gratuitos e devem ser adquiridos na página do evento dentro da plataforma Sympla.
Mais informações: @shoppingmontserrat.