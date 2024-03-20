Festival de cerveja agita Colina de Laranjeiras com muito rock

nos dias 22 e 23 de março (sexta e sábado) de 2024

sexta (22) a partir das 18h e sábado (22) a partir das 16h

Shopping Montserrat, varanda, L3,

Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra

são gratuitos e devem ser adquiridos na página do evento dentro da plataforma Sympla.

@shoppingmontserrat.